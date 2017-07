Tiểu khu Tulip Vinhomes Riverside - The Harmony.

Ngày 21/07/2017, Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt tiểu khu Tulip thuộc khu đô thị Vinhomes Riverside – The Harmony. Đây là tiểu khu sở hữu vị trí lý tưởng kế cận hồ điều hòa rộng tới 12,4 ha với kiến trúc Venice sang trọng và không gian sống “xanh nhất dự án xanh.”Tulip là một trong bốn tiểu khu, thuộc dự án The Harmony giai đoạn 2 của Khu đô thị sinh thái đẳng cấp Vinhomes Riverside. Phát huy vị trí đắc địa, hướng trực diện ra hồ điều hòa 12,4 ha của khu đô thị, Tulip được kiến tạo theo phong cách Venice, thấm đẫm văn hóa Địa Trung Hải. Vẻ đẹp Ý được thể hiện tinh tế qua những hàng cột đôi thanh thoát, các vòm cửa duyên dáng và những họa tiết trang trí cổ điển với nhiều cửa sổ và ban công thoáng đãng.Với 4 loại hình: biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà phố và nhà liền kề - tiểu khu Tulip có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu và định mức tài chính khác nhau của khách hàng. Trong đó, điểm nhấn chủ đạo là dòng biệt thự song lập, cao 3 tầng với diện tích đất linh hoạt khoảng từ 168-276,6m2, được thiết kế đối xứng, tạo nên sự hài hòa trong tổng thể chung.Các biệt thự tại tiểu khu Tulip đều có sân trước, vườn sau và 3-4 mặt thoáng đón gió, đảm bảo không gian sống tiện nghi và sinh thái cho gia chủ. Trong khi đó, nhà liền kề với diện tích vừa phải và mức giá phù hợp cũng rất hấp dẫn khách hàng. Đặc biệt, Tulip là tiểu khu duy nhất sở hữu dòng nhà phố nằm bên hồ và sát cạnh 2 công viên cây xanh rộng lớn – đây là sản phẩm đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư.Bên cạnh phong cách Ý lãng mạn, diện tích linh hoạt và mức giá đa dạng, Tulip còn có lợi thế vượt trội về không gian xanh và được coi là tiểu khu “xanh nhất dự án xanh”. Ngoài vị trí kế cận hồ điều hòa 12,4 ha, Tulip sẽ sở hữu cùng lúc 4 công viên cây xanh rộng lớn, với các điểm nhấn cảnh quan độc đáo như vườn điêu khắc tượng, vườn cờ, vườn dưỡng sinh, vườn tiểu cảnh...Cũng nhờ vị thế đắt giá bên hồ, Tulip được tiệm cận tốt nhất 100 tiện ích đặc quyền của phân khu The Harmony. Đó là sân tập golf, các khu tập thể thao, sân chơi trẻ em liên hoàn, sân trượt ván, bể bơi ngoài trời, quảng trường trung tâm, đảo đọc sách, vườn dưỡng sinh, nhà hàng nổi... cùng các tiện tích có sẵn của Vinhomes Riverside giai đoạn 1 như: TTTM Vincom, bể bơi vô cực; quảng trường hướng hồ, các Clubhouse trung tâm và trường học liên cấp Vinschool…Tulip cùng với Nguyệt Quế, Phong Lan, Hướng Dương là 4 tiểu khu mang 4 phong cách kiến trúc tân cổ điển nổi tiếng trên thế giới, thuộc Vinhomes Riverside - The Harmony. Chỉ cách trung tâm hồ Hoàn Kiếm ít phút lái xe, với 10,5ha cây xanh, 12,4ha hồ điều hòa, 6km kênh đào cùng hơn 100 tiện ích đặc quyền - The Harmony sẽ tiếp tục khẳng định vị thế “đáng sống bậc nhất” cho Vinhomes Riverside./.