Với anh, em là Vy!



Gửi tình yêu của anh,



Anh chưa từng nghĩ mình sẽ viết một lá thư cho em mà nhiều người đọc được. Nhưng anh mong, qua những dòng này, mọi người sẽ thấy một Vy khác trên sân khấu, họ sẽ yêu và tôn trọng em, như anh đang làm.



Đó là lý do để anh nói một vài trong hàng trăm điều khiến anh yêu em nhiều hơn mỗi ngày.



1. Không ai biết anh bị bệnh vào những ngày em ở cuối thai kỳ và khi Ailani mới chào đời. Anh bị dị ứng thực phẩm suốt một thời gian dài. Lần đó, em có còn nhớ, anh sụt mất 10 cân vào lúc đáng lẽ phải là người hỗ trợ em, thì ngược lại, em đã chăm sóc anh.



Anh phải cấp cứu khi em chỉ còn 2 tuần nữa là sinh. Sau khi sinh Ailani, em nhanh chóng trở lại công việc của mình, sớm hơn dự định. Em mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà anh biết.



2. Em đều đặn đến lớp khiêu vũ và phòng tập thể dục. Em tập luyện ngay cả khi mệt mỏi. Anh thấy vui vì em đã tìm lại được cảm hứng của mình.



Anh thích cách em tiến về phía trước, thích cách em lau những giọt nước mắt sau những bài báo không hay về mình, em ngước lên và nói với anh: “Đây là động lực để em phấn đấu. Em sẽ chứng minh họ đã sai.”Anh biết, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.



3. Anh thích nhìn em trong "Tuyệt đỉnh tranh tài," thích nhìn em nhảy. Em tận tâm với niềm đam mê của mình. Em làm anh rất tự hào.



4. Cùng nhau già đi nghe thật đẹp nhưng cũng thật khó. Cuối tuần trước, anh kể với em về chú của anh. Tuổi già khiến chú lãng quên nhiều điều.



Anh nhận ra, mỗi khi chúng ta gặp gỡ một ai đó, đó có thể là lần cuối cùng. Bây giờ, điều duy nhất anh mong là tụi mình có sức khỏe để có thể già đi cùng nhau. Em đừng lo, nếu em có trở thành một bà già lẩm cẩm, anh sẽ giống như chàng trai trong phim “50 first dates” (50 cuộc hẹn đầu tiên), mỗi ngày sẽ làm quen với em lại từ đầu.



5. Món quà tuyệt vời nhất em dành cho anh là Ailani, anh không biết phải cảm ơn em sao cho đủ.



6. Dù em mập hay gầy, già hay trẻ, em luôn xinh đẹp. Em đẹp ngay khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy em; đẹp khi em bế con; đẹp khi em hôn tạm biệt anh trước chuyến bay công tác. Em đẹp bất cứ lúc nào anh nhìn em.



7. Anh đã từng có lỗi lầm nhưng em vẫn ở lại bên anh. Anh biết mình không hoàn hảo nhưng em luôn tin anh đang trở nên tốt hơn.



Anh chưa từng nghĩ em là người nổi tiếng. Với anh, em là Vy. Thẳng thắn và giản đơn là Vy. Xinh đẹp và đáng yêu là Vy. Giận dữ và gắt gỏng cũng là Vy. Mọi thứ em có đều là Vy. Và chỉ Vy. Vy ơi, anh yêu em và sẽ luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho em, cho gia đình nhỏ của chúng mình.



Sean







Em yêu anh nhiều hơn những gì em nói!



Gửi người em yêu,



Thật khó để nói, em yêu anh nhiều đến chừng nào vì em ngượng. Phụ nữ Á đông vốn giữ kín tình cảm trong lòng. Nhưng yêu anh và được anh yêu là điều tuyệt vời, nên em sẽ chẳng ngại ngần để nói ra điều ấy.



Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, miễn là tụi mình luôn ở bên nhau. Và lúc này, em muốn anh biết, em yêu anh vì điều gì.



1. Em yêu anh vì anh luôn đẩy em tiến về phía trước mỗi khi em nản chí và muốn từ bỏ đam mê của mình. Cảm ơn anh vì đã ở bên em sau cánh gà. Em đã thấy mình được yêu và an toàn thế nào khi biết anh ở đâu đó trong đám đông đang nghe em hát.



2. Em yêu anh cả khi tụi mình tranh cãi, vì anh luôn giữ em lại, không để em bỏ đi khi vấn đề chưa được giải quyết.



Chẳng bao giờ anh để em có cơ hội thực hiện sách lược ngu ngốc của mình là chiến tranh lạnh. Anh luôn nói lời xin lỗi đầu tiên, kể cả khi anh đúng. Anh cho em biết một điều, tụi mình cãi nhau để hiểu chứ không phải để bớt yêu nhau đi.



3. Em yêu anh vì khi em nặng nề trong những tháng bầu cuối, em lạch bạch, chậm chạp như một con vịt, anh vẫn kiên nhẫn cầm tay và dìu những bước đi của em.



4. Em yêu anh vì anh nhìn các vết rạn trên da em như phần cơ thể gợi cảm. Em biết anh “xạo,” nhưng thật lòng, em thích những lời nói dối đó.



5. Em yêu anh vì ngay cả lúc em thất vọng với hình ảnh mình sau khi sinh, anh vẫn tán tỉnh em, nói em “sexy” như ngày đầu mới quen.



6. Em yêu anh nhiều hơn vì với anh, em luôn là người phụ nữ đẹp nhất. Anh luôn thuyết phục em tập thể thao, khiêu vũ… vì anh biết, em cần nhiều tự tin để trở lại sân khấu và tỏa sáng. Có anh, em biết yêu bản thân và không bao giờ bỏ cuộc.



7. Em yêu anh vì những ngày thiếu ngủ triền miên sau khi Ailani chào đời, cả hai chúng ta đều kiệt sức, nhưng anh vẫn giành phần ru con để em có thể chợp mắt.



8. Em yêu anh mỗi lúc anh hỏi em hoài một câu: “Are you okay?” chỉ để chắc rằng em ổn và cảm thấy tốt.



9. Em yêu anh vì dù vui hay buồn, anh luôn dịu dàng hôn em chúc ngủ ngon và đánh thức em cũng bằng nụ hôn ấy. Em không thể liệt kê hết tất cả những lí do em yêu anh.



Nhưng có một chuyện em vẫn nhớ. Vài tháng trước, khi tụi mình mệt mỏi vì gặp quá nhiều khó khăn, em kiệt quệ như bị dồn xuống tận đáy, anh giữ chặt lấy em và cả hai chúng mình cùng khóc, khóc như những đứa trẻ. Em sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó.



Có lẽ, đó là một trong những lý do em yêu anh nhiều hơn. Bởi vì, tụi mình không chỉ cười mà còn cùng nhau đi qua những ngày tăm tối. Em tin anh là người đàn ông hoàn hảo với em và là ông bố vĩ đại nhất của Ailani. Sean à, em yêu anh nhiều hơn những gì em nói.



Vy







Khi ngắm những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt, trên mái tóc ngả màu bạc, trong vóc dáng của 50 năm nữa, “cả mình và chồng mắt đều ươn ướt,” Phương Vy đã chia sẻ như vậy về khoảnh khắc cô và Sean nhảy cùng nhau trên nền giai điệu “I will folow you into the dark.”Sean vẫn nhớ ngày anh đến phòng thu và phải lòng cô ca sỹ này. Khi đó anh không biết Vy là người nổi tiếng.Sau khi chia sẻ bức ảnh hai người hôn nhau, Facebook của anh đột ngột tăng đến 3.000 lượt theo dõi, khi ấy anh mới lờ mờ nhận ra.Và cả khi, Vy yêu nhưng đầy hoài nghi, Sean vẫn nhẫn nại cầu hôn hơn chục lần, đến khi Vy đồng ý mới thôi.Bây giờ, khi đã có thiên thần nhỏ Ailani, Sean vẫn nhìn vào mắt cô và nói: “I love you, baby” mỗi ngày.Khi yêu cầu Vy và Sean bí mật viết thư cho người bạn đời của mình, cả hai đều liệt kê những điều hết sức đáng yêu, từ những vụn vặt đời sống, là lý do cho cuộc tình của họ.Tình yêu, đâu cần những điều quá lớn lao!Lấy Sean là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời Vy, Sean không chỉ là người chồng tuyệt vời mà còn là người cha hoàn hảo, hơn những gì Vy mong đợi.Lúc ấy, Ailani 22 tuổi, cả Vy và Sean hẳn sẽ lo lắng con gái mình đang hẹn hò với ai. Vợ chồng chắc còn cãi nhau chút đỉnh, vì đó là thú vui của hai đứa.50 năm nữa, Vy 80 tuổi, Sean gần 90 tuổi. Vy không mong gì nhiều, chỉ hi vọng khi ấy có một căn nhà nhỏ dưới quê, trồng rau, nuôi cá, có thêm bầy cừu, như sở thích của Sean. Chăm sóc những đứa cháu và hai vợ chồng sẽ vẫn hát cùng nhau, hát cho... người già.Hãy nghe những gì Phương Vy-Sean thổ lộ về tình yêu họ giành cho nhau: