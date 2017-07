Một cảnh trong vở kịch. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Rất đông khán giả đã đến xem vở diễn. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

​Nhằm thiết thực kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2017, đêm 14/7 tại Cung Văn hóa Quốc gia ở thủ đô V​ientiane, vở kịch “Chung một chiến hào” do Nghệ sỹ ưu tú Lào Hongnakhon Thumphala ​dàn dựng dựa trên những câu chuyện có thật về cuộc sống, chiến đấu của bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào đã được công diễn.Đây là vở kịch do Hội nghệ sỹ Lào, Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Thông tin-Văn hóa và Du lịch Lào dàn dựng nhằm ca ngợi mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào thông qua hình ảnh bộ đội tình nguyện Việt Nam kề vai sát cánh chống kẻ thù chung với bộ đội Lào, qua đó tri ân các thế hệ cha ông của hai nước đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam và LàoĐồng thời, với kịch cũng thể hiện tấm lòng của nhân dân Lào đối với những đóng góp và hy sinh to lớn của bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào.Được diễn xuất theo lối chính kịch với thời lượng 90 phút, “Chung một chiến hào” là một trong những vở kịch lớn nhất mà Lào thực hiện trong năm nay với sự diễn xuất của hơn 80 nghệ sỹ thuộc đoàn Nghệ thuật quốc gia, đoàn Xiếc quốc gia, một số đoàn nghệ thuật không chuyên và một số diễn viên quần chúng.Vở kịch bắt đầu bằng màn độc thoại của nhân vật Khamken, một chiến sỹ bộ đội Lào hồi tưởng lại câu chuyện xảy ra khi Đại đội của anh đang bảo vệ một chốt chiến lược trên một ngọn đồi thuộc tỉnh Xieng Khouang, Bắc Lào vào năm 1972.Qua các đoạn tự thuật của Khamken, diễn xuất của các diễn viên và sân khấu được dàn dựng hết sức công phu, người xem có thể hình dung rõ nét về cuộc sống và chiến đấu chống kẻ thù chung của bộ đội tình nguyện Việt Nam và các chiến sỹ bộ đội Lào.Với nhân vật trung tâm là Khamken và bộ đội Hùng, cuộc sống thường ngày trong Đại đội tại điểm chốt được các diễn viên Lào diễn xuất chân thực, từ việc quan tâm, hỏi han tình hình gia đình và quê hương, chăm sóc chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, cho đến những trận chiến đấu chống kẻ thù tấn công lên chốt.Bất chấp khó khăn gian khổ, luôn kề cận hiểm nguy, tuy nhiên, các chiến sỹ Việt Nam và Lào tại chốt vẫn luôn lạc quan, yêu đời, chia nhau từng ngụm nước đến những miếng lương khô, cùng kề vai sát cánh, chung vai một chiến hào anh dũng đẩy lùi nhiều đợt tấn công trước kẻ thù đông và mạnh hơn nhiều lần.Bằng nhiều thủ pháp và loại hình nghệ thuật được lồng ghép trong vở kịch, các màn bàng thoại, độc thoại và đối thoại, các cảnh kịch được tái dựng với bố cục rõ ràng, vở kịch “Chung một chiến hào” đã được khán giả đánh giá cao, nhiều cảnh đã nhận được sự đồng cảm từ khán giả như cảnh mặc niệm linh hồn các liệt sỹ sau khi các chiến sỹ chôn cất đồng đội hy sinh, những màn đối thoại về tình yêu gia đình, quê hương đất nước cũng như khát vọng đánh thắng kẻ thù, giành độc lập tự do cho quê hương đất nước…Hình ảnh bộ đội tình nguyện Việt Nam được điển hình hóa cao nhất vào cuối vở kịch, khi Khamkhen và anh bộ đội Việt Nam tên Hùng sát cánh cùng nhau mưu trí chống trả các đợt tấn công điên cuồng của kẻ địch.Trong đợt tấn công cuối cùng của trận chiến, anh bộ đội Hùng đã hy sinh anh dũng khi lao vào lấy thân mình che đạn cho Khamkhen. Hành động xả thân hy sinh vì đồng đội của bộ đội Hùng đã tiếp thêm cho Khamkhen, một mình diệt nốt những kẻ địch cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang mà Đại đội được giao.Vở kịch khép lại với hình ảnh nhân dân hai nước Việt Nam và Lào dâng hoa bên tượng đài để tưởng nhớ công ơn của các chiến sỹ bộ đội Lào và quân tình nguyện Việt Nam đã cùng kề vai sát cánh, chiến đấu hy sinh giành độc lập cho đất nước Lào, vì sự nghiệp cách mạng chung của hai nước.Vở diễn đã thu hút rất đông khán giả tới xem khiến Cung Văn hóa quốc gia Lào chật kín.Sau khi vở diễn kết thúc, nhiều khán giả vẫn còn nán lại xếp hàng để cảm ơn và chụp ảnh lưu niệm với các diễn viên đã làm nên sự thành công của vở kịch.Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào cho biết dự kiến sẽ tiếp tục công diễn vở kịch “Chung một chiến hào” tại một số tỉnh thành của Lào trong thời gian tới./.Một số hình ảnh của vở diễn: