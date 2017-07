Đối tượng Đào Trọng Hiếu tại trụ sở Công an phường Tan Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Khoảng gần 20 giờ ngày 24/7, tại Cửa hàng vàng Bảo Tín Kim Thủy (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Thủy, tỉnh Điện Biên), địa chỉ số nhà 822, đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 4, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng rất táo tợn.Một nam thanh niên đã giả vờ là khách hàng vào mua trang sức rồi bất ngờ cướp một dây chuyền vàng định tẩu thoát nhưng bất thành.Theo ông Vũ Tiến Lý, Phó Giám đốc Công ty Kim Thủy, vào thời điểm nói trên có một thanh niên vào cửa hàng vàng bạc Kim Thủy hỏi mua vàng.Sau khi xem một số loại vàng, thanh niên này đã cầm một dây chuyền vàng ta gắn mặt đá có tổng trọng lượng 14,5 chỉ rồi bỏ chạy ra cửa.Ngay sau đó, nhân viên bán hàng và lực lượng bảo vệ cửa hàng đã tức tốc đuổi theo.Do không có thời gian để khởi động xe máy nên thanh niên này đã vứt bỏ chiếc xe máy nhãn hiệu Wave S, biển kiểm soát 30L8- 6159 trước cửa tiệm vàng để chạy bộ.Tuy nhiên, sau khi chạy được một đoạn đường khoảng 300m, nhân viên bảo vệ cùng với người dân đã đuổi kịp, khống chế được đối tượng và bàn giao lại cho Công an Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.Cũng theo ông Lý thì đối tượng này đã có ý đồ từ trước, vì nhiều khách khi vào cửa hàng đều bỏ phương tiện lên vỉa hè, riêng đối tượng này đã bỏ xe dưới lòng đường và quay đầu xe trở lại để tiện bề tẩu thoát.Khi qua được hệ thống cửa tự động, đối tượng vẫn đội mũ bảo hiểm, chỉ yêu cầu nhân viên bán hàng cho xem những mặt hàng có giá trị lớn. Sau khi nhân viên đưa cho xem một dây chuyền đeo cổ khá lớn thì đối tượng đã lợi dụng sơ hở cướp chạy ra ngoài.Tại trụ sở Công an phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Trung tá Lê Thanh Tuấn, Trưởng Công an phường Tân Thanh cho biết danh tính đối tượng được xác định là Đào Trọng Hiếu, sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại Đội 10, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.Đối tượng Hiếu khai nhận do thua cờ bạc nên đã làm liều đi ăn cướp tiệm vàng.Hiện Hiếu đang là nhân viên kỹ thuật máy tính của một Công ty máy tính có trụ sở tại tổ 7, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra mở rộng điều tra vụ việc./.