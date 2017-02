Chị Hoa, vợ Trần Lập luôn nở nụ cười hạnh phúc mỗi khi chia sẻ về thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường. (Ảnh: BTC)

Chị Hoa và Trần Lập là bạn học chung trường Kinh tế, cả hai đều có sở thích về xe phân khối lớn và chinh phục các cung đường. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chị Mai Hoa, vợ cố thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường xúc động chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí trước đêm nhạc “Trần Lập – Hẹn gặp lại”: “Anh Lập là người trầm tĩnh, khó tính nhưng vô cùng tình cảm. Anh có một cách kết nối vô hình nào đó, khiến tôi và các con luôn thấy ấm áp vì hình bóng, thói quen, những lời nhắc nhở của anh vẫn kề cận ở bên cạnh."Tất cả quần áo của anh tôi vẫn để trong tủ, các đồ dùng, sở thích của Trần Lập, tôi và các con vẫn giữ nguyên vẹn… Với nhiều người, có thể họ cần rất nhiều thứ. Nhưng với tôi, dù trải qua muôn vàn thăng trầm, tôi luôn cảm ơn anh đã đến với tôi như một giấc mơ. Dù chỉ 10 năm thôi…,” chị Hoa xúc động.Đêm nhạc “Trần Lập – Hẹn gặp lại” sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 26/2 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội với sự tham gia của gia đình Trần Lập, ban nhạc Bức Tường và sự chung tay, chung lòng của các nghệ sỹ như Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Tạ Quang Thắng, ban nhạc Microwave…Đêm nhạc do đạo diễn Phạm Hoàng Nam đảm trách về thiết kế sân khấu, hình ảnh và theo chia sẻ của MC Anh Tuấn, chương trình sẽ có màn dàn dựng đặc biệt để “đưa Trần Lập trở về và hiện diện ở sân khấu.”Hỏi về lý do thực hiện chương trình, chị Hoa và ban nhạc Bức Tường đều chia sẻ những giấc mơ kỳ lạ mà họ được kết nối và đồng vọng với Trần Lập. MC Anh Tuấn, một người bạn thân thiết với thủ lĩnh Bức Tường đã chia sẻ trên trang cá nhân về sự trùng hợp kỳ lạ giữa hình khối tàn hương trên phần mộ Trần Lập và logo Bức Tường như một nhắn nhủ “hãy làm đi.” Rồi, chị Hoa, vợ Trần Lập kể về giấc mơ, “anh Lập trấn an tôi là, em cứ để anh em làm, sẽ bán hết vé.”Chia sẻ về tên gọi của chương trình, chị Hoa nói: “Hôm tôi và anh em ban nhạc lên thăm Trần Lập, lúc đi về, bỗng nhiên có một bé gái chạy lại, cầm bàn tay của tôi và nói ‘nhất định chị phải làm đêm nhạc cho anh và gọi tên là ‘Trần Lập – Hẹn gặp lại!’ Tất cả chúng tôi đều rất bất ngờ, vì tôi biết anh em trong ban nhạc cũng đang có kế hoạch làm đêm nhạc kỷ niệm cho anh rồi. Trùng khớp là, câu nói cuối cùng của Trần lập khép lại đêm ‘Đôi bàn tay thắp lửa’ là ‘Tạm biệt và hẹn gặp lại. Mọi việc cứ đến một cách tự nhiên, như là anh vẫn hiện hữu.”Cũng theo chị Hoa, trước khi Trần Lập mất, điều khiến anh trăn trở chính là những giấc mơ còn dang dở và anh muốn sự ra đi của mình để lại giá trị ý nghĩa cho cộng đồng, như dấu ấn của âm nhạc Bức Tường về thái độ sống tích cực cho người trẻ.Dù là mất mát không thể lấp nổi, nhưng những thăng trầm và nghị lực sống của Trần Lập cũng tôi luyện cho chính người vợ và hai đứa con sự lạc quan và nghị lực. Chị Hoa kể, bài học lớn nhất chị học được ở chồng chính là ý chí. Tuy là thủ lĩnh của Bức Tường, là một trong những tượng đài của rock Việt, nhưng lúc sinh thời, Trần Lập có đời sống cá nhân rất quy củ và có trách nhiệm với giá đình.“Anh chưa bao giờ say rượu và dùng bất cứ một chất kích thích nào. Trần Lập rất cẩn thận, bảo vệ sức khỏe, rất đúng giờ và không bao giờ sai hẹn, đã nói là làm. Ngay cả khi chúng tôi khó khăn nhất, thì Trần Lập vẫn không nhận bất cứ lời mời biểu diễn ở bất cứ tụ điểm, quán bar. Chính tính kỷ luật, khắc kỷ và coi trọng giá trị bản thân của Anh đã dạy tôi rất nhiều trong cuộc sống.”Chị Hoa bảo, ngoài ý chí và sự thanh cao, điều khiến chị ấm áp nhất khi nghĩ về người chồng thân yêu là tình yêu anh dành cho các con và gia đình. “Trần Lập đặc biệt yêu con. Sau những chuyến đi xa lúc trở về, Lập lại bù đắp bằng cách chăm con, dạy dỗ con. Trong mười năm chung sống, trừ những lúc anh đi biểu diễn, làm gì thì làm anh luôn có mặt ở nhà vào bữa cơm tối, không bao giờ anh đi chơi đêm. Có những điều rất sâu sắc lúc anh còn sống anh nhắc nhở nhưng sau này tôi mới nhận ra. Lúc tôi sinh hai cháu, anh có bảo tôi ‘em bỏ bớt việc để dành thời gian bên cạnh các con, lúc này thì các con mới cần em, công việc và kiếm tiền, mình còn nhiều cơ hội để làm, nhưng các con thì chúng nó sẽ cứ thế lớn lên.”“Đối với nhiều người, có thể họ cần rất nhiều, nhưng với tôi, tình yêu của anh với các con và gia đình sau những chuyến đi xa về, dù nhỏ thôi những đã là quá đủ. Nó ấm áp và bình yên như chính bài hát ‘Trở về’ anh đã viết."Nói về những dự định trong tương lai liên quan đến âm nhạc của Trần Lập, vợ thủ lĩnh Bức Tường nói “Anh rất nhiều nung nấu và ý tưởng. Ngoài đam mê xe và chinh phục các cung đường, niềm đam mê lớn nhất của Trần Lập chính là âm nhạc. Đến bây giờ, điều khiến tôi cảm thấy không thanh thản nhất là thương anh, vì rất nhiều ước mơ và tâm huyết của Trần Lập với âm nhạc còn dang dở… Nếu âm nhạc của Trần Lập và Bức Tường vẫn truyền đi cảm hứng và thông điệp sống tích cực cho cộng đồng thì chúng tôi sẽ không dựng lại.”/.