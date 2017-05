Chelsea đứng trước cơ hội vô địch Premier League sớm 2 vòng. (Nguồn: Getty Images)

Đội nào sẽ góp mặt ở tốp 4?

Swansea và Hull City - đội nào sẽ trụ hạng? (Nguồn: Getty Images)

Premier League chỉ còn hai vòng đấu nữa sẽ khép lại và nhiều khả năng Chelsea sẽ đăng quang sớm, trong khi cuộc đua tốp 4 và trụ hạng vẫn đang nóng hơn bao giờ hết.Chelsea đang đứng trước cơ hội sẽ trở thành nhà vô địch Premier League mùa này ngay sau chuyến làm khách tại The Hawthorns của West Brom trong khuôn khổ vòng 37 Premier League.Trước vòng đấu này, The Blues của Conte đang có được 84 điểm, nhiều hơn đối thủ cạnh tranh là Tottenham đến 7 điểm trong khi cả hai đội cùng còn 3 trận đấu nữa.Điều này đồng nghĩa với việc Chelsea sẽ chính thức trở thành tân vương nếu như giành trọn ba điểm ở cuộc chạm trán West Brom.Thậm chí, trong trường hợp thua West Brom, The Blues vẫn sẽ đăng quang sớm 2 vòng đấu nếu như Tottenham gục ngã trước Manchester United ở trận đấu muộn nhất vòng 37 diễn ra vào tối muộn 14/5.Trong trường hợp Chelsea thua, Tottenham thắng, đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Conte sẽ phải chờ đến trận đá bù với Watford vào ngày 16/5 để định đoạt.Ngoài Chelsea và Tottenham đã chắc suất dự Champions League mùa tới, hai suất còn lại vẫn đang nằm trong cuộc đua giữa Liverpool, Manchester City, Arsenal và cả Manchester United.Ở cuộc đua này, Liverpool đang tạm xếp ở vị trí thứ ba với 70 điểm sau 36 trận đã đấu, lần lượt nhiều hơn Man City 1 điểm, Arsenal 4 điểm và Manchester United 5 điểm. The Kop đã thi đấu nhiều hơn 1 trận so với ba đối thủ còn lại.Liverpool sẽ chắc chắn có mặt trong tốp 4 Premier League mùa này nếu như họ thắng ở hai trận còn lại - làm khách trên sân của West Ham (ngày 14/5) và tiếp đối thủ đã xuống hạng Middlesbrough (ngày 21/5).Ở vòng 37, Liverpool thi đấu muộn hơn Man City và Arsenal, và nếu hai đội bóng này cùng giành chiến thắng thì đó sẽ là áp lực không nhỏ với thầy trò huấn luyện viên Juergen Klopp.Man City sẽ tạm chiếm vị trí thứ 3 nếu giành trọn 3 điểm trong cuộc đón tiếp Leicester City trên sân nhà Etihad.Thậm chí, đội bóng của Pep Guardiola sẽ chắc chắn có vị trí thứ ba chung cuộc nếu như họ thắng nốt hai trận còn lại khi đối đầu West Brom và Watford.Arsenal và Manchester United vẫn còn cơ hội để góp mặt trong tốp 4, nhưng để có được điều họ hai đội này buộc phải thắng ba trận còn lại và chờ đối thủ cạnh tranh vấp ngã.Theo lịch thi đấu, ở ba trận còn lại, Arsenal sẽ lần lượt gặp Stoke City, Sunderland và Everton. Trong khi đó, Manchester United sẽ đối đầu với Tottenham, Southampton và Crystal Palace.Sau Sunderland và Middlesbrough, Swansea và Hull City là hai đội bóng đang rơi vào khu vực nguy hiểm. Swansea xếp vị trí thứ 17 với 35 điểm, nhiều hơn đội xếp ngay sau Hull City (18) đúng 1 điểm.Ở vòng 37 Premier League, Swansea City sẽ làm khách trên sân của Sunderland, trong khi Hull City cũng phải đá trên sân của Crystal Palace - đội bóng đang xếp vị trí thứ 16 với 38 điểm.Như vậy, đội bóng cuối cùng sẽ được xác định ngay sau vòng 37 nếu như Hull City thua Crystal Palace, còn Swansea thắng Sunderland.Tuy nhiên, cuộc chiến sẽ trở nên gây cấn hơn và chỉ được quyết định sau vòng cuối nếu như Crystal Palace thua Hull City và Swansea thắng Sunderland. Khi đó, ba vị trí vẫn không thay đổi lần lượt là Crystal Palace (38 điểm), Swansea (38 điểm) và Hull City (37 điểm)./.