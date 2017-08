Ông Nguyễn Thành Long, Phó Tổng giám đốc VPBank. (Nguồn: VPBank)

Ông Nguyễn Thành Long, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ VPBank cho rằng, bên cạnh việc phát triển kinh doanh mạnh mẽ, ngân hàng cần phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm giảm thiểu các rủi ro hoạt động, rủi ro tuân thủ, bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định, bền vững và phát triển.- Ngành ngân hàng đang đánh dấu sự hồi phục mạnh mẽ cả về quy mô và hiệu quả, tạo nên những áp lực không nhỏ đối với đội ngũ nhân viên, rất dễ dẫn đến việc vô tình hoặc cố ý vi phạm các quy định của ngân hàng và của pháp luật. Vậy giải pháp của VPBank là gì, thưa ông?Với mục tiêu phát hiện sớm, phòng ngừa các rủi ro gian lận, sai phạm từ phía khách hàng, cũng như trong nội bộ, VPBank không ngừng nâng cao hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các chuẩn mực quốc tế thông qua: Xây dựng các quy định, quy trình cụ thể, rõ ràng trách nhiệm, bảo đảm kiểm soát tại từng khâu, từng chốt chặt chẽ.Theo đó, nâng cao vai trò đơn vị kinh doanh, dịch vụ là tuyến phòng thủ đầu tiên trong việc tuân thủ, tự kiểm tra, kiểm soát và giám sát khi cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Kèm theo đó là hệ thống các đơn vị kiểm soát sau, rà soát kiểm tra định kỳ, đột xuất với vai trò, đánh giá tổng thể hiệu quả của các chốt kiểm soát với vai trò là tuyến phòng thủ. Ngoài ra, cần phải kiểm toán nội bộ thường xuyên, định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá hiệu quả, hiệu lực đối với hệ thống kiểm soát nội bộ để phát hiện các điểm bất cập chưa phù hợp và tiếp tục hoàn thiện.Thường xuyên đào tạo, nâng cao ý thức tuân thủ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và các chuẩn mực hành vi, ứng xử trong nội bộ và ứng xử với hách hàng, đối tác tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hạn chế rủi ro cho đạo đức nghề nghiệp có thể phát sinh; cũng như xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gian lận (nếu có) để răn đe, phòng ngừa chung.- Trong thời gian qua, VPBank đã phát hiện nhiều trường hợp gian lận của nhân viên hay không, thưa ông?Chúng tôi xác định, yếu tố con người là rất quan trọng trong một tổ chức cung cấp dịch vụ đặc thù như gân hàng. Chúng tôi luôn đề cao việc giáo dục nâng cao nhận thức về tuân thủ đối với đội ngũ nhân sự ở các bộ phận trên toàn hệ thống. Quan trọng là cần phải phát hiện kịp thời nhằm giảm thiểu tổn thất, thắt chặt việc quản lý nhân sự, tăng cường giám sát việc tuân thủ và ứng xử phù hợp, trong đó luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu.Với các quy trình, quy định của VPBank, thời gian vừa qua, VPBank đã chủ động phát hiện một số trường hợp nhân viên đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, thực hiện các hành vi gian lận, vi phạm đạo đức nghề nghiệp với động cơ vụ lợi.- Vậy VPBank đã xử lý như thế nào với những trường hợp sai phạm đó?Ngay khi phát hiện sai phạm, VPBank đã lập tức trình báo với các cơ quan chức năng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để cương quyết đấu tranh, làm rõ các hành vi sai phạm của nhân viên.Đơn cử như trường hợp P.T.T Thúy, nguyên là Trưởng nhóm giao dịch viên của một phòng giao dịch của VPBank đã có hành vi giả mạo chữ ký, chứng từ, tài liệu giao dịch, vi phạm quy trình nghiệp vụ, lợi dụng sự tín nhiệm của khách hàng để thực hiện các giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản trái phép.Ngay khi phát hiện vụ việc, VPBank đã chủ động chuyển vụ việc ra cơ quan công an và thực hiện báo cáo đầy đủ và chi tiết lên các cơ quan quản lý Nhà nước. Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với cá nhân bà P.T.T Thúy.Đối với khách hàng, VPBank đã chủ động và tích cực làm việc với các khách hàng liên quan, đã tiến hành các biện pháp thiết thực nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng của khách hàng theo đúng quy định của VPBank và quy định của pháp luật.- Có trường hợp nào VPBank không thể bồi hoàn tổn thất của khách hàng hay không?Trong quá trình điều tra vụ việc kể trên, có trường hợp của khách hàng Hoàng T.V. Bà V. đã được VPBank đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng. Tuy nhiên, riêng đối với giấy tờ vay nợ giữa bà V. và Thúy mà bà V. yêu cầu VPBank bồi hoàn thì chưa được xem xét. Giấy vay tiền này thể hiện nội dung giao kết giữa khách hàng với cá nhân P.T.T. Thúy, không thể hiện quan hệ tiền gửi giữa khách hàng và ngân hàng (như các hoạt động gửi, nhận tiền gửi thông thường theo quy định của pháp luật và quy định của ngân hàng) nên ngay lập tức VPBank cũng đã báo cáo vụ việc đến cơ quan công an. Hiện cơ quan công an đang xác minh, làm rõ.VPBank đang tích cực, khẩn trương phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm của các cá nhân có liên quan, bảo đảm quyền lợi của các bên theo đúng quy định pháp luật. VPBank cam kết chịu trách nhiệm đến cùng với tiền gửi cũng như các quyền lợi khác của khách hàng dựa trên kết luận của cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng của Nhà nước.- Sau các sự việc xảy ra, thông điệp chung mà VPBank muốn gửi tới khách hàng của mình là gì?Việc chủ động rà soát, phát hiện và trình báo vụ việc với các cơ quan chức năng chứng tỏ VPBank luôn mong muốn minh bạch hóa, nâng cao chất lượng, tăng cường quản trị, an toàn hệ thống, đảm bảo phát triển, tăng trưởng ổn định, bảo vệ quyền lợi, dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất. VPBank khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định của Nhà nước và của VPBank, tuyệt đối không chấp nhận thỏa hiệp và bao che đối với những hành vi vi phạm pháp luật.Để tránh phiền toái có thể xảy ra, góp phần hỗ trợ VPBank hoạt động và cung cấp dịch vụ tốt hơn tới khách hàng, VPBank khuyến nghị khách hàng cần giữ bí mật thông tin tài khoản, tiền gửi, thông tin, giao dịch với gnân hàng; kểm đếm cẩn thận số tiền gửi, số tiền nhận trước khi ra khỏi quầy giao dịch; đọc kỹ các giấy tời, tài liệu, chứng từ giao kết với ngân hàng, đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung giao dịch với ngân hàng; không ký vào các giấy tờ không có nội dung hoặc nội dung chưa được điền đầy đủ.Trường hợp có nghi ngờ, thắc mắc, cần báo ngay cho đường dây nóng để được giải đáp 24/7 theo số điện thoại 1900545415 hoặc thông tin các nghi ngờ gian lận cho chúng tôi theo email sukientuanthu@vpbank.com.vn hoặc số điện thoại 024.73059129.- Xin cảm ơn ông!