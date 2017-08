Phạm Công Danh và đồng phạm đứng trước vành móng ngựa. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 1/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can Phạm Thị Trang (hay còn gọi là Trang “phố núi”) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng."Bị can Phạm Thị Trang bị khởi tố do có những dấu hiệu sai phạm liên quan đến vụ án(nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam) và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).Bị can Phạm Thị Trang, 43 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, chỗ ở tại khu Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, từ tháng 7/2014, Trang đã xuất cảnh ra nước ngoài.Trước đó, từ tháng 9/2016, trong quá trình xét xử bị cáo Phạm Công Danh và các đồng phạm, Hội đồng xét xử các cấp đã nhận định Phạm Thị Trang có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Phạm Công Danh trong việc rút nhiều tỷ đồng không có chứng từ, không có chữ ký của chủ tài khoản, sau đó chuyển cho Phạm Công Danh sử dụng, đã gây thiệt hại lớn cho VNCB.Trong số các khoản tiền giải ngân, có hơn 1.240 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản của Phạm Đức Nghiêm, là em trai của Phạm Thị Trang, sau đó chuyển cho Phạm Công Danh sử dụng.Để củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Trang./.