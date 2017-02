Vụ bạo hành trẻ mầm non tại Hà Nội: Cơ quan điều tra vào cuộc

Liên quan đến vụ bạo hành, ngược đãi trẻ em tại cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng gây bức xúc dư luận, chiều 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đang tiến hành các bước điều tra, làm rõ sự việc.



Theo thông tin điều tra ban đầu, Cơ quan công an đã mời các giáo viên cơ sở mầm non Sen Vàng (có trụ sở tại nhà 12A, dãy liền kề Chung cư Skylight, Hòa Bình 6, Minh Khai, Hai Bà Trưng) có mặt trong các clip phản ánh sự việc đăng tải trên các trang mạng xã hội và các bên liên quan cùng bên bị hại đến cơ quan điều tra, xác minh.



Bước đầu, danh tính hai cô giáo trong clip được làm rõ là Đặng Thị Bình, sinh năm 1994, trú tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, hiện ở tại cơ sở mầm non Sen Vàng; Nguyễn Thị Hồng Ngát, sinh năm 1995, trú tại xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hiện ở tại nhà số 10, ngách 74, ngõ 145 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Chủ cơ sở trên là bà Vũ Thị Tân, sinh năm 1983, trú tại tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.



Tại cơ quan công an, hai giáo viên mầm non Nguyễn Thị Hồng Ngát và Đặng Thị Bình đã thừa nhận những hành vi bạo hành các cháu học sinh mẫu giáo cơ sở mầm non Sen Vàng. Theo lời khai của Đặng Thị Bình, Bình tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên và không được đào tạo chuyên môn sư phạm.



Tháng 9/2016, Bình được nhận làm nhân viên y tế của cơ sở mầm non Sen Vàng. Khoảng 2 tháng sau thì được điều chuyển làm phụ lớp, phụ trách vệ sinh cho các cháu. Do bực tức việc các cháu khóc nhiều và đi ngoài nhiều lần ra quần, không kiềm chế được bản thân nên Bình đã dùng dép, thước kẻ hành hung và véo tai các cháu.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.