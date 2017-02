Vụ bạo hành trẻ mầm non: Tạm dừng hoạt động Mầm non Sen Vàng

Ông Trịnh Lê Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), cho biết liên quan đến vụ cô giáo có hành vi ngược đãi trẻ ở cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng, sáng 6/2, Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng đã có buổi làm việc với chủ cơ sở mầm non này.



Chính quyền phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động trong thời gian Cơ quan công an điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về bạo hành, ngược đãi trẻ em của hai cô giáo. Sau khi có kết luận chính thức từ phía Cơ quan điều tra, cơ quan chức năng sẽ có hướng xử lý tiếp theo.



Cũng theo ông Trịnh Lê Đức, chủ cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng đã nhận trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động, để xảy ra sự việc trên.



Còn theo tường trình của các cô giáo, do quá nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên đã có những hành vi không đúng chuẩn mực của nhà giáo đối với các cháu. Cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng tại phường Minh Khai thành lập từ tháng 6/2015.



Tại buổi giao ban với các sở, ngành sáng 6/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về việc cô giáo của cơ sở mầm non Sen Vàng lấy dép đánh vào đầu học sinh và nghi vấn xe chở hiệu trưởng đâm gãy chân học sinh tại sân trường tiểu học Nam Trung Yên vào cuối tháng 12/2016.



Cũng trong ngày 6/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu một số nội dung liên quan tới quản lý cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.



Với hành vi cô giáo dùng dép, dùng roi đánh trẻ, quát mắng trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là hành vi phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc dư luận xã hội và gây hoang mang, lo lắng cho các bậc cha mẹ.



Bộ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định, chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn./.