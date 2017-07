Giải cứu nạn nhân của vụ cháy (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 (Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội) cho biết, sáng 19/7, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 48, ngõ 41, phố Vọng (quận Hai Bà Trưng) khiến 2 người chết."Sơ bộ bước đầu xác định ngôi nhà bị cháy hình ống, được sử dụng làm cơ sở kinh doanh, bên trong chứa rất nhiều chất gây cháy như giấy, nilon, nhựa; mặt tiền toàn bộ 4 tầng của ngôi nhà đều có hàn các lồng sắt bao kín, nhà lại chỉ có một lối thoát nạn duy nhất nên rất khó khăn trong công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Hiện nay, bên trong ngôi nhà vẫn còn nhiệt lượng cao nên rất nóng, có khói độc tỏa ra. Chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy," Đại tá Trần Văn Vụ cho biết.Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1, hai nạn nhân trong vụ cháy là cụ Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1936) và bà Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1968, là con của cụ Ngọc).Hai nạn nhân này bị mắc kẹt và tử vong tại ban công tầng 3. Nạn nhân được lực lượng chức năng giải cứu thành công đưa ra bên ngoài là Lê Thanh Ngân (sinh năm 2000).Trước đó như TTXVN đưa tin, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà 48, ngõ 41 phố Vọng, phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 đã điều 5 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập chữa cháy.Tại hiện trường lúc 2 giờ 00 ngày 19/7 đám cháy phát triển mạnh tại toàn bộ 4 tầng của ngôi nhà và có người mắc kẹt bên trong. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 đã triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. đồng thời báo cáo xin chi viện 2 xe chữa cháy phòng số 8, 1 xe cứu hộ phòng 9 và 1 xe cấp cứu 115.Công tác chữa cháy, cứu hộ diễn ra khó khăn do toàn bộ các tầng trên của ngôi nhà được hàn lồng sắt bên ngoài, ngọn lửa phát triển mạnh kèm theo khí độc dày đặc do chất chất cháy chủ yếu là giấy tờ, nhựa, nilon...Lực lượng cứu hỏa chia làm 3 mũi chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn từ nhiều hướng khác nhau. Trong đó, một mũi triển khai thang sắt lên tầng 3 phá lồng sắt tại ban công, đã đưa được một người ra bên ngoài. Tuy nhiên, còn có 2 người tử vong tại ban công tầng 3 là cụ Nguyễn Thị Ngọc và bà Nguyễn Thị Thủy.Đến 2 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế và đến 3 giờ 30 thì được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang nhà bên cạnh.Ngôi nhà 48, ngõ 41 phố Vọng gồm 4 tầng, có diện tích khoảng 60m2, xây gạch đất nung, trần bê tông cốt thép, có 1 cầu thang bộ; phía trước tầng 2, 3, 4 hàn chuồng cọp bịt phía ngoài ban công; tầng 1 kinh doanh tạp hóa, tầng 2, 3 chứa hàng./.