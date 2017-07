Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: TTXVN)



Liên quan đến vụ cháy lớn tại nhà xưởng ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức khiến tám người chết, hai người bị bỏng nặng phải nhập viện, sáng 31/7, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự thợ hàn xì và triệu tập vợ chồng chủ xưởng sản xuất bánh kem và chocolate để phục vụ công tác điều tra.Theo thông tin ban đầu, người thợ hàn xì tên là Kiều Tiến Vinh; chủ tiệm bánh là vợ chồng anh Nguyễn Văn Được (sinh năm 1992, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội).Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, hai nạn nhân bị bỏng trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng nói trên đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, trong đó, bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến Anh, 16 tuổi (ở Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội), với chẩn đoán bỏng độ II, III đến 60% cơ thể, hiện đang được thở máy, điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu ở Viện Bỏng Quốc gia; nạn nhân Nguyễn Duy Tiến, 16 tuổi (ở Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) với chẩn đoán bị bỏng độ II, III 40% diện tích cơ thể, hiện đã tỉnh, nói chuyện được và đang được theo dõi sức khỏe sát sao.Trước đó như tin đã đưa, ngày 28/7 đã xảy ra vụ cháy lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại nhà xưởng ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức nằm bên Quốc lộ 32 làm tám người chết, hai người bị bỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy sơ bộ ban đầu được xác định là xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp. Đám cháy bùng phát rất mạnh và tốc độ cháy nhanh do chất cháy chủ yếu là đồ xốp và nilon, tốc độ cháy nhanh.Các nạn nhân tử vong là Kiều Tiến Trọng (sinh năm 2000), Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1998), Nguyễn Nho Thành (sinh năm 2001), Cấn Thị Tâm (sinh năm 1962), Kiều Công Chúc (sinh năm 2002) đều ở huyện Phúc Thọ; Lê Văn Hoạt (sinh năm 1990), ở quận Nam Từ Liêm; Trần Quang Huy (sinh năm 1997), ở quận Hà Đông và Khuất Văn Thịnh quê ở Ninh Bình.Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn./.