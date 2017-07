Hiện trường vụ cháy xưởng (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên quan đến vụtại xã Đức Thương, Hoài Đức, Hà Nội khiến 8 người tử vong ngày 29/7 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự một thợ hàn.​Người bị tạm giữ hình sự là Kiều Tiến Vinh. Anh Vinh là thợ hàn xì có liên quan đến vụ cháy xưởng nghiêm trọng ngày 29/7.Đồng thời, cơ quan điều tra cũng triệu tập vợ chồng anh Nguyễn Văn Được (sinh năm 1992, trú tại Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) để lấy lời khai. Hai người là chủ cơ sở sản xuất bị cháy.Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin: Vào khoảng 10 giờ sáng 29/7, xưởng sản xuất bánh kẹo tại xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội đã bốc cháy dữ dội. ​Tám người tử vong đều do mắc kẹt tại xưởng. Hai nạn nhân khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện huyện Đan Phượng trong tình trạng hôn mê.Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do xưởng đang sửa chữa. Thợ hàn xì trong quá trình làm việc đã để bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ốp xốp.Khu xưởng bị cháy rộng 170m2, với mặt tiền khoảng 7m, được dựng mái tôn, tường gạch. Khu xưởng cũng có một gác xép chừng 100m2./.