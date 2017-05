Các chuyên gia Nhật Bản phối hợp lắp đặt hệ thống quan trắc để đo độ dịch chuyển của nền đất trong khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Liên quan đến vụ nứt, lún đất tại Phường 2, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), ngày 3/5 lực lượng chức năng tiếp tục công tác khoan địa chất và đào, khơi thông các cống thoát nước tại khu vực xảy ra sự cố.Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng phối hợp với Công ty Quản lý công trình đô thị thành phố Đà Lạt đang đào các cống thoát nước, nạo vét hố ga tại đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi. Việc đào các đường cống thoát nước cũ lên nhằm nạo vét tất cả rác thải, bùn đất khiến dòng chảy của nước bị tắc nghẽn.Tại một số cống nước có đường kính nhỏ bị tắc nghẽn, lực lượng chức năng phải dùng máy bơm nước để đẩy rác thải ra ngoài. Để giảm áp lực nước thải lên đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn đang bị sụt lún, Công ty Quản lý công trình đô thị thành phố Đà Lạt còn chuyển hướng dòng chảy nước thải sang các cống thoát nước khác.Theo các hộ dân sinh sống tại đường Nguyễn Văn Trỗi, các cống thoát nước đã tắc nghẽn do rác thải sinh hoạt lâu năm, các công trình xây dựng làm sập ống cống khiến nước ùn ứ gây ra tình trạng thấm nước.Để tìm nguyên nhân chính xác của vụ sụt lún đất, nhanh chóng ổn định đời sống của người dân, trong một tuần qua, các cơ quan chức năng đã khoan một mũi địa chất tại số nhà 27 Nguyễn Văn Trỗi và lắp thiết bị quan trắc tự động giúp các cơ quan chức năng cảnh báo kịp thời khi xảy ra sự cố; khóa tất cả các ống dân nước sinh hoạt dân đến khu vực này để khảo sát việc rò rỉ nước.Trong những ngày qua, thành phố Đà Lạt có mưa kéo dài khoảng 2-5 giờ mỗi ngày, làm gia tăng lượng nước ngầm và dòng chảy ngầm trong đất. Đến chiều 3/5, vết nứt tại khu vực này vẫn tiếp tục gia tăng.Trong dịp lễ vừa qua, thành phố Đà Lạt đã bố trí lực lượng cứu hộ, công an trực 24/24; đồng thời đặt biển cấm ôtô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi.Như tin đã đưa, sáng 26/4, các hộ dân trên đường Nguyễn Văn Trỗi bất ngờ phát hiện nhiều vết nứt nham nhở trong nhà và trên đường. Khu vực bị ảnh hưởng do tình trạng nứt đất kéo dài gần 50m, còn vết nứt trên mặt đất gần như song song với mặt đường Nguyễn Văn Trỗi dài khoảng 30m. Thành phố Đà Lạt đã vận động di chuyển hàng chục hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Một số khách sạn, kinh doanh trên tuyến đường này phải tạm ngừng hoạt động./.