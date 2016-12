Bãi điều nơi Công ty Long Sơn vào san ủi. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Ngày 24/12, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại-đầu tư Long Sơn (Đắk Nông) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, phá rừng.Trước đó, ngày 23/10, các công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại-đầu tư Long Sơn tiến hành san ủi đất đang có tranh chấp thuộc huyện Tuy Đức (Đắk Nông) thì xảy ra xô xát với một số người dân địa phương. Một nhóm người đã dùng súng bắn đạn hoa cải vào các công nhân khiến ba người chết, 16 người bị thương.Liên quan đến vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập chứng cứ, thông tin và xác định nguyên nhân chính dẫn đến việc ẩu đả giữa hai bên là do Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại-đầu tư Long Sơn tự ý đưa hàng chục công nhân cùng máy móc vào rừng san ủi khu vực đất đang tranh chấp với người dân để thực hiện dự án nông lâm.Cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ vụ việc./.