Xe cứu thương có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Ngày 9/5, Trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai - cho biết Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án gây tai nạn giao thông thảm khốc khiến 13 người chết, 32 người bị thương xảy ra vào sáng sớm 7/5.Theo Trung tá Trần Ngọc Anh, sau khi có quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc.Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu máu của Võ Văn Quý (sinh năm 1990, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) - người lái xe tải biển kiểm soát 77C-139.37 để kiểm tra lần hai. Trong lần kiểm tra đầu tiên, mẫu máu của lái xe này âm tính với ma túy.Như VietnamPlus đã đưa tin, vào khoảng 4 giờ 35 phút ngày 7/5, tại Km1632+100 Quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách biển kiểm soát 18B-018.32 và xe tải biển kiểm soát 77C-139.37 khiến 13 người chết.Hiện lái xe Võ Văn Quý vẫn trong tình trạng nguy kịch, 31 người bị thương được cấp cứu kịp thời và đang hồi phục tốt./.