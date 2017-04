Cảnh sát gác gần hiện trường vụ tấn công bằng xe tải ở Stockholm, Thụy Điển, ngày 8/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cảnh sát Thụy Điển ngày 28/4 cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng xe tải ở Stockholm hồi đầu tháng này đã tăng lên 5 người sau khi một phụ nữ qua đời tại một bệnh viện do bị thương nặng.Trong một thông báo, cảnh sát nêu rõ người phụ nữ khoảng 60 tuổi, được điều trị tại một bệnh viện ở miền Nam Thụy Điển do bị thương trong vụ khủng bố trên phố Drottninggatan, đã tử vong sáng 28/4.Hôm 7/4 vừa qua, một chiếc xe tải đã lao vào đám đông trên phố Drottninggatan - khu phố đi bộ lớn nhất ở Stockholm và sau đó đâm vào một loạt cửa hàng bách hóa gần đó.Nghi phạm Rakhmat Akilov, 39 tuổi, người Uzbekistan, đã thú nhận gây ra tội ác khủng bố nói trên. Hiện tên này đang bị giam giữ, song các nhà điều tra vẫn đang truy tìm những kẻ đồng phạm khác.Được biết, tên Akilov có "cảm tình" với các nhóm thánh chiến và đã trở thành phần tử cực đoan sau khi chuyển đến Thụy Điển năm 2014.Trong thời gian ở Thụy Điển, tên này đã được tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyển mộ thông qua mạng Internet.Vụ tấn công tại Stockholm đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an ninh tại châu Âu sau khi một loạt quốc gia trong khu vực, gồm Pháp, Đức, Bỉ và Anh, trong 2 năm trở lại đây liên tục phải chứng kiến các vụ tấn công khủng bố đẫm máu./.