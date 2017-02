Cảnh sát tăng cường an ninh phía trước bảo tàng Louvre ngày 4/2, một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà chức Pháp ngày 7/2 đã tiến hành thẩm vấn ngay tại bệnh viện nghi can người Ai Cập thực hiện vụ tấn công bằng dao vào các lính gác tại Viện bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris hồi tuần trước.Tuy nhiên, quá trình này đã bị gián đoạn do tình trạng sức khỏe của đối tượng.Các nguồn tin tòa án cho hay nghi can 29 tuổi, Abdallah El-Hamahmy, bị nhiều vết thương nghiêm trọng ở bụng, song đã phục hồi sức khỏe đáng kể trong ngày 6/2 và có thể trả lời thẩm vấn. Nguồn tin trên cũng nhấn mạnh trong quá trình thẩm vấn, đối tượng đã "thuật lại vụ việc."Tuy không tiết lộ nội dung chi tiết, nhưng nguồn tin này cho biết tối 7/2, tiến trình thẩm vấn đã bị tạm ngừng sau khi tình hình sức khỏe của nghi can "đột ngột suy giảm."Nhà chức trách Pháp đang kiểm tra tài khoản mạng xã hội cá nhân Twitter của El-Hamahmy sau khi phát hiện hàng chục dòng trạng thái được đăng tải bằng các ký tự Arab trước thời điểm xảy ra vụ tấn công, đáng chú ý có đoạn "Nhân danh thánh Allah.... vì các anh em của chúng ta tại Syria và các tay súng trên toàn thế giới," trước khi nhắc tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một dòng trạng thái khác.Trước đó, qua điều tra sơ bộ, cảnh sát cho rằng Abdallah El-Hamahmy đang sống tại Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và bay từ Dubai tới Pháp hôm 26/1 vừa qua.Đối tượng ở tại một căn hộ gần đại lộ Champs-Elysees được đặt trước trên mạng hồi tháng Sáu năm ngoái.Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng tin AFP (Pháp) tại Cairo, cảnh sát cấp cao đã nghỉ hưu Reda El-Hamahmy cho rằng nghi can trên là con trai của ông và người này đã tới Paris trong một chuyến công tác.Ông còn khẳng định không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy con trai mình bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan.Ngoài ra, ông Reda cũng cho biết thêm người vợ đang mang bầu của El-Hamahmy hiện sống tại Saudi Arabia cùng con trai 7 tháng tuổi.Trước đó, ngày 3/2 theo giờ địa phương, nhân viên an ninh tại Viện bảo tàng Louvre đã nổ súng bắn trọng thương đối tượng khả nghi cầm 2 con dao dài 40cm, mang theo một vali, vừa tìm cách xông vào bảo tàng và tấn công lính gác, vừa hô to khẩu hiệu "Allahuda Akbar" (Thánh Alla vĩ đại).Vụ tấn công xảy ra tại một trong những bảo tàng nổi tiếng thu hút nhiều khách tham quan nhất thế giới này đã làm dấy lên lo ngại nước Pháp vẫn tiếp tục là một mục tiêu tấn công của các đối tượng thánh chiến sau hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu cướp đi sinh mạng của hơn 230 người kể từ năm 2015.Mối lo ngại này cũng chính là một trong những vấn đề lớn được đặt ra trong suốt tiến trình tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống diễn ra năm nay./.