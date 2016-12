Hoa và nến trong đêm Giáng sinh tại quảng trường Breitscheiplatz tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố. (Ảnh: Phạm Văn Thắng/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, người dân Anh đang phát động một đợt quyên góp từ thiện để ủng hộ thân nhân của tài xế người Ba Lan Lukasz U., nạn nhân đầu tiên của vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở thủ đô Berlin (Đức) hôm 19/12, do nghi can người Tunisia Anis Amri thực hiện, khiến 12 người chết và 56 người bị thương.Tài xế Lukasz U., 37 tuổi, đang trên đường chở hàng đến cho công ty Thyssenkrupp tại Berlin, đã bị Anis Amri tấn công, bắn bị thương và cướp xe.Lukasz sau đó đã qua đời do vết thương quá nặng.Kẻ tấn công Anis Amri đã lái chiếc xe tải cướp được lao vào đám đông tại một chợ Giáng sinh ở trung tâm Berlin.Sau 6 ngày kêu gọi, số tiền quyên góp được đã lên đến 200.000 euro. Số tiền này sẽ được chuyển đến gia đình nạn nhân Lukasz U. tại Ba Lan thông qua Đại sứ quán Ba Lan ở Vương quốc Anh./.