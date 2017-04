Akram Azimov. (Nguồn: crimerussia.com)

Theo hãng tin TASS, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 19/4 thông báo họ vừa bắt giữ anh trai của Abror Azimov, đối tượng bị tình nghi tổ chức vụ đánh bom nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố Saint Petersburg hôm 3/4 vừa qua, khiến 14 người thiệt mạng và 50 người bị thương.FSB cho biết đối tượng vừa bị bắt giữ là Akram Azimov, tên này đã giúp chuyển tiền, chuẩn bị cho vụ tấn công trên và tổ chức liên lạc với "những phần tử khủng bố quốc tế."Trước đó, em trai của tên này là Abror Azimov cũng bị bắt song đã phủ nhận giúp vạch kế hoạch về vụ tấn công này, nhưng thừa nhận có dính líu một cách gián tiếp đến vụ việc.Ngày 17/4, FSB thông báo đã bắt giữ Abror Azimov, sinh năm 1990, đến từ Trung Á.Theo FSB, đối tượng này là một trong những kẻ chủ mưu của vụ tấn công trên và đã từng huấn luyện Akbarzhon Dzhalilov - thủ phạm đánh bom liều chết nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở Saint Petersburg. Đây là đối tượng thứ 9 bị bắt giữ kể từ khi xảy ra vụ tấn công.Tại một phiên tòa được tiến hành để chính thức bắt giữ Abror Azimov, đối tượng này đã thừa nhận "dính líu" gián tiếp tới vụ tấn công nhưng phủ nhận đã tổ chức vụ việc.Các hãng tin Nga dẫn lời Abror Azimov khai nhận rằng đã được trao một mệnh lệnh, song không nhận thức được rằng mình đang tham gia vào hoạt động khủng bố. Tòa án sau đó đã ra phán quyết tiếp tục giam giữ đối tượng cho đến ngày 3/6 do quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục.Trước đó, lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi đến từ Trung Á, trong đó 6 người bị bắt ở Moskva và 2 người bị bắt ở Saint Petersburg./.