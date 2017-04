Một kẻ tình nghi liên quan đến vụ đánh bom nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở St. Petersburg bị áp giải đến Tòa án Oktyabrsky, St. Petersburg ngày 7/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 17/4 cho biết đã bắt giữ thêm 1 nghi can trong vụ tấn công tàu điện ngầm tại thành phố St. Petersburg hồi đầu tháng.Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn nguồn FSB cho biết đối tượng bị bắt giữ là Abror Azimov, sinh năm 1990, đến từ Trung Á.Theo tuyên bố của FSB, đối tượng này là một trong những kẻ chủ mưu của vụ tấn công và đã từng huấn luyện Akbarzhon Dzhalilov - thủ phạm đánh bom liều chết nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở St.Petersburg hôm 3/4.Hiện lực lượng chức năng Nga đang thẩm vấn Azimov. Đây là đối tượng thứ 9 bị bắt giữ kể từ khi xảy ra vụ việc.Vụ đánh bom nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố St. Petersburg xảy ra hôm 3/4 khiến 14 người thiệt mạng và 50 người bị thương.Kết quả điều tra cho thấy đối tượng đánh bom liều chết là Dzhalilov, người Kyrgyzstan, 22 tuổi, đồng thời cũng chính là kẻ đã đặt quả bom được ngụy trang dưới dạng bình chữa cháy di động tại nhà ga "Quảng trường Khởi nghĩa."Đối tượng này đã chết trong vụ đánh bom.Trước đó, lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi đến từ Trung Á, trong đó 6 người bị bắt ở Moskva và 2 người bị bắt ở St. Petersburg.Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công tại St. Petersburg nhưng nhà chức trách cho biết đang điều tra nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.