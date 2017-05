Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nói về vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, tinh thần xử lý là minh bạch, công khai.Nhắc tới sự việc tại xã Đồng Tâm trong phiên họp báo Chính phủ tối 4/5, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, đây là vụ việc đáng tiếc.Nói lại quá trình xảy ra tranh chấp tại xã Đồng Tâm, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng giao nhiệm vụ đối thoại với người dân tại đây.“Đây là buổi đối thoại trách nhiệm của người đứng đầu thành phố,” người phát ngôn của Chính phủ nói.Cũng theo Bộ trưởng, thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức đoàn thanh tra làm việc để làm rõ việc sử dụng quản lý đất đại tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức. Phía Bộ Công an cũng đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo để kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình tố tụng, khởi tố bị can và bắt giam một số đối tượng.Khẳng định cơ quan chức năng đang tiến hành thanh tra, rà soát nhưng Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhấn mạnh tinh thần là minh bạch, công khai.“Nếu ta sai, ta nhận lỗi trước dân, nếu người dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.Trước đó, sáng 22/4, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân tại đây.Tại buổi đối thoại, người dân xã Đồng Tâm đã nêu 8 kiến nghị chính trong số 21 kiến nghị. Đó là sau khi tự kiểm điểm, người dân xã Đồng Tâm tự nhận thấy do không hiểu biết nên đã có những sai sót, vi phạm pháp luật.Sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân xã Đồng Tâm, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định đã lập đoàn thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm. Ông cũng cam kết đúng 45 ngày sẽ có kết luận và ông sẽ trực tiếp về Đồng Tâm công bố công khai cho đến khi bà con đồng thuận.Về việc bắt giữ ông Lê Đình Kình, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố đã giao ngành công an thanh tra, làm rõ, nếu có sai phạm trong quá trình bắt giữ sẽ lập tức xử lý nghiêm. Trước đó, ngày 21/4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ ông Lê Đình Kình, một trong bốn người bị bắt giữ ngày 15/4.Sau buổi đối thoại, người dân xã Đông Tâm đã đồng tình cao đối với những vấn đề Chủ tịch Hà Nội nêu ra, đồng thời thả các cán bộ, chiến sỹ công an đang bị giữ ra ngoài. /.