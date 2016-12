Bé gái Scarlett Veronica Walker. (Nguồn: thesun.co.uk)

Bé gái Scarlett Veronica Walker 2 tuổi ở Westhoughton, Bolton, Greater Manchester vừa tử vong do viêm amidan, chỉ vài giờ sau khi ra viện do bác sỹ không biết rằng em bị bệnh tim.Khám nghiệm tử thi cho biết bệnh tim không được chuẩn đoán trước đó đã khiến Scarlett bị suy ngược, điều này khiến em nhạy cảm hơn với virus và tử vong do viêm amidan.Vài ngày trước khi xảy ra sự việc đau buồn, em gần như không ăn hay uống được gì. Cơ thể xanh xao và lạnh ngắt.Một tuần sau khi mắc những triệu chứng đầu tiên, Scarlett mới được đưa tới bệnh viện Royal Bolton Hospital A&E.Tai đây, bố mẹ em phải chờ đợi 3 tiếng và nghe bác sỹ chuẩn đoán con mình bị viêm amidan. Em bé được kê thuốc kháng sinh và cho về nhà.Tuy nhiên, ngay đêm đó, Scarlett không hề có phản ứng gì khi nằm trên giường. Em đã được đưa cấp cứu vào viện nhưng mọi nỗ lực đã quá muộn.Trước đó, ngày 17/2, Scarlett cũng đã bị ốm khi ở nhà trẻ. Gia đình em đoán rằng em mắc bệnh gì đó nhưng tới ngày 22/2, em mới được gia đình đưa đi khám và chuẩn đoán nhiễm virus.Ngay sáng hôm sau, Scarlett được phẫu thuật do có viêm loét ở cổ họng và kê đơn uống thuốc tại nhà.Tiến sỹ Gemma Petts, chuyên gia nghiên cứu bệnh học khẳng định Scarlett chết do nhiễm virus.Tiến sỹ cho biết: "Một trong những kết quả quan trọng mà chúng tôi có được đó là Scarlett bị chứng to tim. Không chỉ vậy, em còn có những bế sẹo bên trong tim. Khi bạn bị nhiễm virus, bạn sẽ bị ốm, và điều đó còn cho biết rằng bạn có thể mắc chứng bệnh tiềm ẩn nào đó. Có rất nhiều lý do liên quan mà chúng ta vẫn chưa thể giải thích được. Nguyên nhân Scarlett tử vong là do nhiễm virus laryngotracheobronchitis, một loại virus đường hô hấp trên."Trẻ nhỏ thường rất nhạy cảm với cúm, tuy nhiên, trong trường hợp này có thể thấy bệnh tim không được phát hiện kịp thời đã khiến Scarlett thiếu sức đề kháng trước phản ứng nghiêm trọng. Trái tim khác biệt so với các bạn cùng tuổi không ảnh hưởng tới hệ thống miễn dịch, sự khác biệt đó chỉ ảnh hưởng tới cách cơ thể chống đỡ với bệnh tật."/.