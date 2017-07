Hiện trường vụ việc. (Nguồn: Reuters)

Ngày 27/7, Quốc vương Jordan Abdullah II đã hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra xét xử nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Israel tại thủ đô Amman, người đã nổ súng bắn chết 2 công dân Jordan hồi tuần trước.Trong một tuyên bố của Tòa án Hoàng gia Jordan, Quốc vương Abdullah II kêu gọi Thủ tướng Netanyahu "chịu trách nhiệm và có các hành động pháp lý" đối với vụ việc trên, trong đó có việc truy tố nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Israel nói trên. Ông cảnh báo vụ việc có nguy cơ làm tổn hại quan hệ giữa hai nước, đồng thời khẳng định Jordan sẽ làm mọi điều có thể để đòi công lý cho 2 công dân nước này.Ngày 23/7, nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Israel đã nổ súng bắn chết 2 người Jordan, trong đó có một người đàn ông lao đến đâm anh ta bằng một chiếc tua vít. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi ngày 25/7 tuyên bố kiên quyết đòi tiến hành thẩm vấn nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Israel nói trên, dù người này được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao và đã về nước.Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao liên quan các biện pháp an ninh của Israel tại Quần thể Haram al-Sharif có đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà người Do Thái gọi là Núi Đền, một khu thánh địa nhạy cảm ở Jerusalem. Tuy nhiên, không rõ có mối liên hệ nào giữa hai sự việc này hay không.Quần thể Haram al-Sharif nằm ở Đông Jerusalem, vùng đất Israel chiếm từ Jordan và sáp nhập năm 1967. Jordan giữ quyền quản lý khu đền thờ này trong khi Israel kiểm soát lối vào khu đền. Theo quy định lâu nay, người Do thái được phép đến thăm khu đền này nhưng không được cầu nguyện tại đây.Căng thẳng bùng phát tại khu vực này sau vụ 2 cảnh sát Israel thiệt mạng trong một vụ tấn công gần cổng vào khu đền hôm 14/7. Cảnh sát sau đó đã bắn chết những đối tượng tấn công này. Tình hình leo thang sau khi Israel áp dụng các biện pháp an ninh tại đây, trong đó có việc lắp đặt các máy dò kim loại ở lối vào. Người Hồi giáo cho rằng Israel đang tìm cách mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực này.Hiện Israel đã dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát an ninh gây tranh cãi ở Quần thể Haram al-Sharif, và người Hồi giáo đã vào cầu nguyện lần đầu tiên tại khu vực này sau 2 tuần "tẩy chay". Đây được xem là dấu hiệu có thể chấm dứt căng thẳng hiện nay tại khu vực nhạy cảm này./.