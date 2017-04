Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày cuối cùng của tháng (30/4), vùng thấp phía Tây bắt đầu phát triển khiến Bắc Bộ tăng nhiệt, Trung Bộ có nắng nóng.Ở Bắc Bộ, sáng sớm trời mát với mức nhiệt chỉ khoảng 20-21 độ C. Đến trưa, vùng thấp nóng phía Tây phát triển, mở rộng ra kéo nền nhiệt tăng nhanh.Phía Tây Bắc Bộ trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất không nơi nào vượt quá 34 độ C, riêng khu vực ven biển Hải Phòng, Quảng Ninh 30-31 độ C.Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của vùng thấp phía Tây, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nắng liên tục cả ngày, nhiệt độ trong khoảng 31-33 độ C, một số nơi ở vùng núi có nắng nóng 35-37 độ C. Các thành phố phía Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Phan Thiết nhiệt độ phổ biến 32-33 độ C.Tây Nguyên nắng duy trì từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 32 độ C. Chiều tối có mưa dông rải rác, cảnh báo kèm theo tố, lốc, gió giật nguy hiểm.Nam Bộ có một ngày nắng và nóng đều tăng, nhiệt độ 35-36 độ C xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố Cần Thơ, Biên Hòa, Tây Ninh, Cà Mau.Trên biển, hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa gió không quá cấp 4, trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km. Vùng biển quanh các đảo Thổ Chu, Phú Quốc thời tiết tốt, gió nhẹ, biển êm./.