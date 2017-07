Du khách tham quan Vườn quốc gia Tràm Chim bằng nhà nổi trên sông. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết trên địa bàn tỉnh có 7 khu, điểm du lịch trọng điểm, trong đó Vườn quốc gia Tràm Chim là điểm du lịch nổi bật.Vườn quốc gia Tràm Chim là nơi trú ngụ của 231 loài chim nước. Do có tầm quan trọng quốc tế trong công tác bảo tồn các loài chim, Vườn quốc gia Tràm Chim được công nhận là một trong số các vùng chim quan trọng của Việt Nam.Vườn quốc gia Tràm Chim có 16 loài chim quý hiếm sinh sống và được bảo vệ gồm: sếu đầu đỏ, già đẫy lớn, già đẫy java, cò quắm đầu đen, cò thìa, đại bàng đen, te vàng, choi choi lưng đen, ngang cánh trắng, điêng điểng, cò trắng Trung Quốc, diệc sumatra, bồ nông chân xám, giang sen, nhạn ốc và công đất.Ngoài sếu đầu đỏ, các loài chim ô tác, điêng điểng, già đẫy, giang sen và rồng rộc bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu nhưng đang về sinh sống và được bảo vệ ở Vườn quốc gia Tràm Chim. Một số loài chim mới xuất hiện đáng chú ý như le khoang cổ, nhát hoa và gà lôi nước.Ông Nguyễn Thế Hanh, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim cho biết hiện nay có hàng ngàn con cò ốc bay về sinh sống tại vườn. Đây là một trong các loại chim nước đang được ưu tiên bảo tồn, lưu giữ. Chúng đang sống từng đàn trong 5 khu của Vườn quốc gia Tràm Chim.Vườn quốc gia Tràm Chim có môi trường tốt, mực nước các khu vực trong vườn được đảm bảo theo chuẩn nên các loài thủy sinh, thủy sản phát triển nhanh; thảm thực vật cũng được phục hồi và phát triển trong mùa nước. Đây là điều kiện thích hợp để các loài chim về đây quần tụ kiếm ăn.Vườn quốc gia Tràm Chim cũng đã tổ chức các chương trình tham quan, trải nghiệm mùa nước nổi xem vườn chim sinh sản. Đến đây, du khách sẽ ngợp mắt trước sân chim rộng hàng chục hécta cùng nhiều loài chim bay rợp cả một góc trời.Năm 2017, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên tại Việt Nam tài trợ 2,6 tỷ đồng cho Dự án Phát triển du lịch sinh thái và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước ở Vườn quốc gia Tràm Chim vì lợi ích của cộng đồng và đa dạng sinh học.Mục tiêu của dự án là nâng cao đa dạng sinh học đất ngập nước của Vườn quốc gia Tràm Chim, đảm bảo việc sử dụng bền vững các tài nguyên của Vườn và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương bằng cách ứng dụng mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng.Theo quy hoạch, Vườn quốc gia Tràm Chim sẽ là nơi lưu giữ và trưng bày các loài trứng của tất cả các loài chim đặc trưng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.Vườn quốc gia Tràm Chim là khu Ramsar thứ tư của Việt Nam, thứ 2.000 của thế giới. Vườn quốc gia Tràm Chim hiện là một trong những địa điểm du lịch sinh thái thu hút khách tham quan trong và ngoài nước.Năm 2016, Vườn quốc gia Tràm Chim đón tiếp hơn 186.000 lượt khách, 6 tháng đầu năm 2017, đón tiếp hơn 75 ngàn lượt khách, tăng 26,03% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu du lịch đạt hơn 3,8 tỷ đồng tăng 81,47% % so với cùng kỳ năm 2016./.