Tay vợt Roger Federer cùng chiếc cúp vô địch giải Australian Open 2017 ở Kloten, Thụy Sĩ ngày 29/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thành công với 18 Grand Slam trong sự nghiệp, Roger Federer chiếm được cảm tình của người hâm mộ từ phong cách lịch lãm, lối chơi hào hoa, thái độ thân thiện cho đến đời tư không scandal và cách nói chuyện hóm hỉnh...Người hâm mộ tay vợt tài ba này sắp được thưởng thức bộ phim tài liệu về thần tượng của mình có tựa đề "Watching Federer" do đạo diễn This Luscher sản xuất.Theo báo giới Thụy Sĩ, This Luscher đã lên ý tưởng làm một bộ phim về "Tàu tốc hành" từ năm 2010, trước khi triển khai vào năm 2012.Tuy nhiên, cha đẻ của Federer, ông Robert Federer, lại không bằng lòng với ý tưởng này, do đó kế hoạch triển khai dự án phải tạm hoãn.Mặc dù vậy, This Luscher vẫn tiếp tục ấp ủ "đứa con tinh thần" ấy và sự kiện Roger Federer đánh bại kỳ phùng địch thủ người Tây Ban Nha Rafael Nadal tại trận chung kết Australian Open 2017, nâng cao chiếc cúp Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp, dù đã ở tuổi 35 và sau một thời gian dài nghỉ dưỡng điều trị chấn thương đầu gối, đã thôi thúc ông tiếp tục bấm máy, hoàn thành tác phẩm của mình để sớm mang tới cho những người hâm mộ bộ phim về tượng đài vĩ đại trong làng quần vợt./.