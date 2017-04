Giếng dầu Yukos ở thị trấn Nefteyugansk, Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/4, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo trong đó dự báo giá dầu năm 2017 giữ nguyên ở mức 55 USD/thùng trong khi giá các sản phẩm công nghiệp khác sẽ tăng trong hai năm tới.Theo báo cáo hàng quý dự báo thị trường tiêu thụ mới nhất của WB, giá dầu thô năm 2017 sẽ đạt 55 USD/thùng, giữ nguyên so với mức hồi tháng Một và tăng 25,7% so với mức giá của năm 2016.Cũng theo dự báo này, giá dầu sẽ tăng 8,2% - lên 60 USD/thùng - vào năm 2018, nhờ các biện pháp cắt giảm sản lượng của Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia khác ngoài khối này.Tuy nhiên, WB cho biết mức dự báo có thể thay đổi tùy thuộc vào diễn biến phục hồi của hoạt động khai thác dầu đá phiến của Mỹ.Cũng theo WB, giá cả các sản phẩm thuộc lĩnh vực năng lượng sẽ tăng 26% trong năm 2017 và 8% trong năm tới.Trong khi đó, giá các sản phẩm khác nằm ngoài lĩnh vực này như các sản phẩm nông nghiệp, phân bón, kim loại và khoáng sản có thể sẽ tăng 4% trong năm nay và 0,7% trong năm tới. Mức dự báo này cao hơn so với mức dự báo được đưa ra hồi tháng Một./.