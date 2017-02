Muỗi - vật trung gian truyền nhiều loại bệnh. (Ảnh: AP/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị tiêm vắcxin phòng sốt vàng khi đến các khu vực đang có dịch trước tình hình bệnh sốt vàng đang gia tăng tại Brazil.Bệnh sốt vàng là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A do virus sốt vàng lây truyền qua muỗi đốt với tỷ lệ tử vong có thể đến 50%.Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh sốt vàng hiện đang lưu hành tại 42 quốc gia, chủ yếu ở các nước khu vực Trung Phi và Nam Mỹ.Từ tháng 12/2016 đến nay Brazil đã liên tục ghi nhận các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh sốt vàng tại 4 bang (Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo) của nước này. Đến nay, đã có 364 trường hợp mắc trong đó có 49 trường hợp tử vong.WHO đánh giá đây là đợt dịch lớn nhất, rộng nhất tại Brazil kể từ năm 2000 và người đến vùng dịch có nguy cơ cao bị nhiễm virus sốt vàng.Tại các nước khu vực châu Á và tại Việt Nam đến nay không có dấu hiệu lây truyền và lưu hành bệnh sốt vàng, tuy nhiên, một số nước đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh về từ vùng có dịch.Bên cạnh đó, Việt Nam có giao lưu, thương mại, hợp tác lao động với nhiều quốc gia đang có dịch, do đó có thể ghi nhận các trường hợp mắc bệnh sốt vàng từ các nước đang có dịch trở về hoặc nhiễm bệnh khi đi đến các khu vực đang có dịch.Vì vậy vấn đề quan trọng hiện nay là phòng bệnh đối với người đi đến vùng dịch và những người từ vùng dịch về có triệu chứng để được theo dõi, phát hiện sớm, điều trị kịp thời, tránh diễn biến nặng và tử vong.Triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau lưng và đau cơ, có thể phát triển các triệu chứng nguy hiểm dẫn đến chảy máu, sốc, tổn thương nội tạng và có thể tử vong.Hiện bệnh sốt vàng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, sử dụng vắcxin phòng bệnh sốt vàng là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất và cho miễn dịch phòng sốt vàng suốt đời.Để chủ động phòng chống, không để mắc bệnh sốt vàng khi đến các vùng có dịch và các biến chứng nặng của bệnh, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người đi/đến vùng dịch thực hiện tốt các nội dung như: Người đến quốc gia khu vực châu Phi và Mỹ Latinh chủ động đến cơ sở y tế để tiêm vắcxin phòng bệnh sốt vàng ít nhất 10 ngày trước khi đi/đến vùng có dịch để có miễn dịch suốt đời phòng bệnh Sốt vàng.Khi đến, ở trong vùng dịch tại các nước đang có dịch cần chủ động thực hiện các biện pháp xua muỗi và phòng phòng muỗi đốt.Người từ các nước đang có dịch về Việt Nam nên chủ động theo dõi sức khỏe ít nhất 7 ngày sau khi trở về; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời./.