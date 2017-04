Diễn viên Will Smith. (Nguồn: variety.com)

Theo tờ Variety, tài tử Will Smith nhiều khả năng sẽ tham gia phiên bản live-action (người thật đóng) của bộ phim “Aladdin.”Vai diễn mà Smith đảm nhiệm dự kiến sẽ là Thần đèn.Năm 1992, câu chuyện “Aladdin và cây đèn thần” được trích từ bộ “Nghìn lẻ một đêm” đã được Disney làm thành phim hoạt hình.Bộ phim thu về tới hơn nửa tỷ USD để trở thành phim ăn khách nhất năm 1992, đồng thời nhận hai giải Oscar cho Nhạc nền và Ca khúc trong phim.Sau hơn hai thập niên, Disney đang lên kế hoạch biến bộ phim hoạt hình kể trên thành phim live-action.Trong phiên bản cũ, nhân vật Thần đèn được cây hài quá cố Robin Williams lồng tiếng.Smith được đạo diễn Guy Ritchie mời tham gia dự án “Aladdin” và sẽ lồng tiếng cho nhân vật Thần đèn này.Đây không phải công việc quá xa lạ đối với tài tử của “Men in Black,” khi trong quá khứ anh từng lồng giọng trong phim hoạt hình “Shark Tale.”Nếu Smith tham gia dự án “Aladdin,” nhiều khả năng anh sẽ có thêm một bộ phim bom tấn mới.Trong vài năm trở lại đây, hãng Disney đã rất thành công trong việc chuyển thể những phim hoạt hình cũ thành phim live-action và thắng lớn về doanh thu.Các ví dụ tiêu biểu là “Maleficent,” “Cinderella” hay “The Jungle Book,”Gần đây nhất, bộ phim cổ tích “Beauty and the Beast” thậm chí còn vượt qua cột mốc doanh thu 1 tỷ USD sau hơn một tháng ra mắt./.