Serena Williams nhận Cúp vô địch tại chung kết đơn nữ Wimbledon 2016 ở London ngày 9/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ở mùa giải trước - khi Anh vẫn còn là thành viên của Liên minh châu Âu (EU), tỷ giá hối đoái là 1,46 USD đổi được 1 bảng Anh.Hai tay vợt Andy Murray và Serena Williams đã bỏ túi khoảng 2 triệu bảng (tương đương 2,92 triệu USD) mỗi người, với các chức vô địch đơn nam và đơn nữ họ chinh phục được Wimbledon 2016 ở All England Club (London).Nhưng giờ đây, khi "Xứ sở Sương mù" đã chọn rời khỏi EU (hay còn gọi là Brexit), giá trị của đồng bảng Anh đã tụt dốc thê thảm khi 1 bảng chỉ còn đổi được 1,29 USD, và theo đó nhà vô địch Wimbledon 2017 sẽ chỉ nhận được 2,58 triệu USD.Để công bằng và khuyến khích tinh thần thi đấu của các tay vợt, Ban tổ chức Wimbledon đã quyết định tăng giá trị tiền thưởng cho giải đấu năm 2017 lên mức kỷ lục.Theo điều chỉnh mới nhất này, tổng giải thưởng sẽ tăng 12,5% từ 28,1 triệu bảng (năm 2016) lên 31,6 triệu bảng - tương đương 37,4 triệu USD. Nhà vô địch đơn sẽ nhận 2,2 triệu bảng (2,6 triệu USD - tăng 10%).Trong vòng 6 năm qua, tiền thưởng cho giải Grand Slam thứ 3 trong năm đã tăng hơn gấp đôi (14,6 triệu bảng năm 2011).Mặc dù vậy, số tiền ấy vẫn chưa "thấm vào đâu" so với giải Grand Slam tại Mỹ. Hiện US Open đang là giải đấu số 1 về tiền thưởng trong làng tennis chuyên nghiệp, với tổng giá trị tiền thưởng lên tới 46,3 triệu USD.Những nhà vô địch ở nội dung đơn nam và đơn nữ "bỏ túi" tới 3,5 triệu USD. Ở vị trí Á quân, mức tiền thưởng sẽ là 1,75 triệu USD.Dự kiến, tổng giá trị tiền thưởng năm 2017 của US Open sẽ còn tiếp tục tăng lên tới 50 triệu USD./.