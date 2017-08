Đạt tại cơ quan công an (Ảnh: PV/Vuietnam+)

Tại cơ quan công an, bước đầu, Nguyễn Hữu Đạt đã thừa nhận có hành vi hành hung cảnh sát.Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên liên tiếpgiao thông tại hai điểm chốt trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), bước đầu, cơ quan công an đã xác định được danh tính của đối tượng.Theo đó, danh tính người đã tấn công người thi hành công vụ là Nguyễn Hữu Đạt (sinh năm 1993, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.)Hiện Đạt được được tạm giữ tại Công an phường Láng Thượng để tiếp tục điều tra làm rõ.Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, vào chiều 4/8, một thanh niên điều khiển ôtô theo hướng Nguyễn Chí Thanh về Đê La Thành. Người này có ý định rẽ vào bệnh viện Nhi trung ương (đường Đê La Thành), do vào khung giờ cao điểm cấm ôtô nên cảnh sát đã ra hiệu cho xe đi thẳng.Lúc này, tài xế đã xuống xe và đánh luôn các chiến sỹ cảnh sát giao thông thuộc đội 2 rồi bỏ chạy.Khi chiếc xe lưu thông tới khu vực đường Nguyễn Chí Thanh thì tổ công tác tại đây phát hiện và ra tín hiệu dừng xe.Tuy nhiên, tài xế tiếp tục dừng xe giữa đường và tiếp tục cầm gậy golf đánh cảnh sát vào mạng sườn rồi bỏ chạy./.