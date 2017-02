(Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 11/2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã xác định được người liên quan đến hành vi đục đẽo vỏ hàng cây xà cừ nằm giữa dải phân cách trên đường Láng, quận Đống Đa.Người này là ông Đoàn Thám (80 tuổi, trú tại số 35 ngõ 53/2 phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).Theo kết quả xác minh, làm rõ bước đầu vụ việc, ông Đoàn Thám có vợ là bà Nguyễn Thị Mai (74 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên), bị bệnh da liễu ở chân, chữa nhiều năm không khỏi.Do được người thân mách lấy vỏ cây xà cừ đun lấy nước ngâm chân sẽ chữa được bệnh của bà Mai, nên trong thời gian qua, ông Thám đã thường xuyên mang dao rựa và một chiếc búa đinh ra hàng cây xà cừ trồng trên dải phân cách giữa đường Láng đục đẽo lấy vỏ thân cây, đem về đun nước chữa bệnh cho bà Mai.Theo đó, cứ khoảng 2 đến 3 ngày, ông lại đi đục đẽo vỏ cây một lần, mỗi lần đục đẽo ở khoảng từ 3 đến 5 cây xà cừ tại đường Láng.Việc đục đẽo trên nhiều cây là để không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây, còn kích thước vết đục đều 35x35 cm là do con dao rựa chỉ có chiều dài như vậy.Những vết đục có hình tròn là do phạt các vỏ cây nơi có u mấu trồi ra. Ngoài ra không có mục đích nào khác.Hiện Công an quận Đống Đa đã thu giữ toàn bộ dụng cụ liên quan đến việc đục đẽo vỏ cây gồm 1 con dao rựa dài 35cm rộng 7cm, 1 búa đinh cán gỗ dài 30 cm và một số túi nilong.Số vỏ xà cừ do chỉ đun ngâm chân được 1 lần nên ông Thám dùng xong đã vứt vào xe rác.Cũng theo Công an quận Đống Đa, do mức độ thiệt hại chưa được xác định cụ thể nên cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp cần thiết để ghi lời khai hoàn tất hồ sơ, xử lý.Trước mắt, để tránh những việc tương tự gây mất mỹ quan đô thị, cơ quan Công an đã vận động, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn cây xanh và cảnh quan môi trường; tăng cường kiểm tra, tuần tra khép kín, kịp thời xử lý vi phạm khi phát hiện, đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa bàn./.