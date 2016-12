Xác định trách nhiệm trong vụ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Trí Đức

Liên quan đến vụ tử vong đáng tiếc của 2 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức (Hà Nội) vào sáng 25/12, sáng 26/12, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn số 1525/KCB-QLCL gửi Sở Y tế thành phố Hà Nội .



Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của hai bệnh nhân trên.



Bên cạnh kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình người bệnh tử vong, cần xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định hiện hành (nếu có vi phạm).



Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các cơ sở Khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phẫu thuật theo chỉ đạo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh tại công văn số 847/KCB-QLCL ngày 28/7 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phẫu thuật.



Đồng thời báo cáo về Cục Quản lý Khám chữa bệnh về diễn biến quá trình xác định nguyên nhân tử vong, giải quyết vụ việc tử vong của hai người bệnh trên để Cục tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.



Trước đó, tối 25/12, Sở Y tế Hà Nội có công văn gửi Bộ Y tế báo cáo về sự việc cho biết, các phẫu thuật cho 2 bệnh nhân trên tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức đã được Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật (Ban hành kèm theo quyết định số 3390/QĐ- BYT ngày 12/09/2013).



Về thuốc gây mê sử dụng cho 2 bệnh nhân, hiện Công an Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tiến hành niêm phong phòng mổ, vỏ thuốc và các sổ sách… liên quan đến ca gây mê.



Sở Y tế cũng đã tiến hành kiểm tra và niêm phong, bảo quản thuốc theo đúng yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn các thuốc có liên quan phục vụ gây mê tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức.



Hiện nay toàn bộ các hóa đơn, chứng từ liên quan đã được Đội điều tra tổng hợp công an quận Hai Bà Trưng thu giữ.



Hiện tại, Sở Y tế Hà Nội đã tạm đình chỉ hoạt động phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức cũng như các cá nhân tham gia 2 kíp mổ để phục vụ công tác điều tra.



Mỗi kíp mổ này gồm 5 người 1 bác sỹ mổ, 1 bác sỹ gây mê, 1 kỹ thuật viên gây mê và 2 dụng cụ viên. /.