Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm xe tải cố tình chạy ngược chiều đâm thảm khốc xe máy.Công văn nêu rõ, vào khoảng 17 giờ ngày 2/5 vừa qua, trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, 2 người đi xe máy đang điều khiển phương tiện trong làn dành cho xe máy thì bị một xe tải đi ngược chiều lấn làn đâm trực diện khiến 2 người chết tại chỗ.Theo phản ánh, chiếc xe tải dù đi ngược chiều, thậm chí ngược chiều hẳn vào tận trong làn xe máy, nhưng không hề có dấu hiệu giảm tốc độ. Ngay cả khi các xe đi đúng chiều đã tránh đường và chiếc xe máy chở 2 người nép sát vào trong cùng, chiếc xe tải vẫn lao đến với tốc độ rất nhanh, chồm lên xe máy nhưng vẫn không chịu dừng lại.“Một số chuyên gia giao thông khẳng định, kẻ lái xe tải đã cố tình đâm chết thảm khốc 2 nạn nhân đi xe máy. Đây là hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội,” ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnhVì vậy, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đối tượng gây ra vụ tai nạn rất nghiêm trọng này theo đúng quy định của pháp luật./.