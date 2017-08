Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người Phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Bảy diễn ra ngày 3/8, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ tích cực phối hợp với các bộ ngành thúc đẩy gói tín dụng nông nghiệp công nghệ cao.Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết sau khi có Nghị quyết 30 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017 chỉ đạo các giải pháp trọng tâm thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, trong tháng Tư Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo yêu cầu của Chính phủ. Tiếp đó, ngày 28/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng dành nguồn vốn cho vay chương trình này.Hiện dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch khoảng 32.000 tỷ đồng. Qua phản ánh của các ngân hàng thương mại, đây là chương trình mới triển khai từ tháng 3/2017, nên hiện các ngân hàng đang hoàn thiện văn bản hướng dẫn các chi nhánh trong hệ thống triển khai chương trình.Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết về phía khách hàng hiện đang tìm hiểu về gói tín dụng nông nghiệp công nghệ cao cụ thể còn đối chiếu tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp sạch nên chưa nộp hồ sơ vay vốn. Do đó, đối tượng vay vốn nông nghiệp công nghệ cao chưa phát sinh vay ngân hàng.Về khó khăn trong thực hiện chương trình dẫn đến dư nợ cho gói tín dụng này chưa được đẩy nhanh, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết đó là do số lượng doanh nghiệp được cấp chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế.Bên cạnh đó, do chưa có công cụ phòng ngừa rủi ro, chính sách bảo hiểm cho nông nghiệp chưa được triển khai rộng rãi và thị trường chưa ổn định nên người dân doanh nghiệp còn e ngại đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.Ngoài ra, do người dân và doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản hình thành trên đất nông nghiệp để làm thủ tục đăng ký tài sản đảm bảo vốn vay tại ngân hàng.Nhìn nhận thêm về gói tín dụng nông nghiệp công nghệ cao, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng khó khăn nhất trong giải ngân gói tín dụng nông nghiệp công nghệ cao là việc doanh nghiệp tiếp cận đất đai. Chính phủ đã nhận được báo cáo đề xuất của Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cho thí điểm các địa phương thực hiện Nhà nước đứng lên thuê đất của dân rồi cho doanh nghiệp thuê lại. Ban cán sự Đảng Chính phủ đang yêu cầu các bộ ngành báo cáo tập hợp, sau đó báo cáo Bộ Chính trị để tháo gỡ vấn đề này.Liên quan đến vấn đề ghi giá tài sản đầu tư trên đất, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết Bộ đã dự thảo thông tư liên quan đến vấn đề này và đang lấy ý kiến Bộ Tư pháp, các bộ ngành liên quan. Trong thời gian sớm nhất sẽ ban hành thông tư này để góp phần thúc đẩy chương trình nông nghiệp công nghệ cao.“Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đề xuất Chính phủ sửa các thông tư liên quan đến tài sản đầu tư trên đất để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được thế chấp cũng như tìm kiếm thị trường. Tuy nhiên, chúng ta phải có các sản phẩm có quy mô, đặc biệt là sản phẩm chế biến mới giúp tiêu thụ được sản phẩm tốt,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định./.