Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/2, Khu quản lý giao thông đô thị số 1, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công dự án cầu vượt tại nút giao đường Trường Sơn-đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài và dự án cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn-Nguyễn Kiệm.Dự án cầu vượt tại nút giao đường Trường Sơn-đường Tân Sơn Nhất-Bình Lợi-Vành đai ngoài (tổng mức đầu tư 242 tỷ đồng) được xây dựng tại quận Tân Bình với 1 cầu vượt trực thông 1 chiều chữ Y gồm 2 nhánh, trong đó, nhánh 1 từ đường Trường Sơn đi ga quốc tế (dài 303,8m), nhánh 2 từ điểm giao với nhánh 1 rẽ vào ga quốc nội (dài 153,8m).Ngoài ra, dự án cũng sẽ cải tạo đường Trường Sơn, đường vào ga quốc nội, ga quốc tế, xây dựng hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh.Trong khi đó, dự án cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn-Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp, tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng) sẽ xây dựng cầu vượt dạng chữ “N” gồm 3 nhánh. Cụ thể, nhánh 1 theo hướng từ đường Nguyễn Kiệm về đường Hoàng Minh Giám (dài 367,7m), nhánh 2 từ đường Hoàng Minh Giám về đường Nguyễn Thái Sơn (dài 362,82m) và nhánh 3 theo hướng đường Nguyễn Kiệm về đường Nguyễn Thái Sơn.Việc khởi công 2 dự án nói trên (thời gian thi công 6 tháng) nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nặng nề tại cửa ngõ ra vào Sân bay Tân Sơn Nhất, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực quận Tân Bình, quận Gò Vấp.Tại lễ khởi công, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần rút ngắn ít nhất 1/3 thời gian thi công dự án nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động cho công nhân lao động tại công trường, phương tiện lưu thông và các nhà dân xung quanh khu vực dự án.Ngoài ra, ông Lê Văn Khoa cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình khẩn trương triển khai các dự án giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cho Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất như dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, Hoàng Minh Giám, Cộng Hòa...Liên quan đến vấn đề đầu tư dự án giao thông, theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2017 thành phố sẽ khởi công và đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm như: đường nối từ cầu Rạch Chiếc mới đến nút giao Bình Thái (quận 9, tổng mức đầu tư 7.732 tỷ đồng), đường Vành đai 3 Tân Vạn-Nhơn Trạch (quận 9, tổng mức đầu tư 14.867 tỷ đồng); mở rộng Quốc lộ 22 đoạn ngã tư An Sương đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh với tổng mức đầu tư 9.505 tỷ đồng); xây dựng đường song hành với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến đường Đỗ Xuân Hợp, vốn đầu tư 869 tỷ đồng); xây cầu đường Bình Tiên đoạn 1 (vốn đầu tư 2.604 tỷ đồng), đường nối Trần Quốc Hoàn-Cộng Hòa (vốn đầu tư 1.402 tỷ đồng).../.