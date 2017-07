Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 18/7, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Cảnh sát nhân dân chú trọng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện quan trọng của đất nước, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn năm APEC 2017 và Tuần lễ cấp cao sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11/2017.Dự buổi Lễ có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Nguyễn Hòa Bình; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ.Trong suốt quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc và theo các tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó đã kiểm soát và kiềm chế được tình hình phức tạp, tạo được chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực công tác, làm chuyển biến những địa bàn phức tạp.Trong cuộc đấu tranh quyết liệt và đầy nguy hiểm với bọn tội phạm hình sự, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm với nhiều cách đánh táo bạo và sáng tạo, triệt phá nhiều tổ chức tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen,” như Triệt phá băng cướp “Bạch Hải Đường,” vụ “Sáu Râu,” vụ “Phước tám ngón,” hay vụ “Khánh trắng,” “Phúc bồ” ở Hà Nội; vụ “Cu Nên” ở Hải Phòng; vụ “Minh samasa” ở Bà Rịa-Vũng Tàu; vụ “Năm Cam” ở Thành phố Hồ Chí Minh; vụ “Hoàng lựu đạn” ở Đồng Nai...Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã thụ lý điều tra, bắt giữ hàng vạn vụ án, đối tượng tội phạm về ma túy mỗi năm; bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn và phối hợp với các bộ, ngành tạo được phong trào quần chúng sôi nổi đấu tranh phòng chống ma túy ở cộng đồng, triệt phá nhiều tụ điểm ma túy tại địa bàn cơ sở.Với ý chí kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã phát hiện, điều tra khám phá hàng vạn vụ tội phạm kinh tế, tham nhũng, cố ý làm trái, đầu cơ, buôn lậu, kinh doanh trái phép... thu hồi tài sản trị giá hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.Điển hình như vụ Tân Trường Sanh, EPCO Minh Phụng; vụ cố ý làm trái đặc biệt nghiêm trọng do Lã Thị Kim Oanh cầm đầu; vụ PMU18; vụ làm giả giấy tờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Ngân hàng Viettinbank thiệt hại trên 4.000 tỷ đồng; vụ lừa bán 600 căn hộ Cienco 5 Land thu hơn 800 tỷ đồng; vụ Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hối lộ tại Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây Thành phố Hồ Chí Minh... là những vụ án kinh tế lớn, kéo dài nhiều năm, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước.Lực lượng Cảnh sát Nhân dân đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có tính cảnh báo cao, thu hút sự quan tâm của dư luận; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các vụ việc lừa đảo trong lĩnh vực thương mại điện tử, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, lừa đảo qua tin nhắn.Cảnh sát giao thông-lực lượng nòng cốt, xung kích trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng; phối hợp với các cấp, các ngành và vận động nhân dân tham gia thiết lập kỷ cương, trật tự an toàn giao thông; triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông...Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ năm 1991 lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế - INTERPOL; năm 1995, gia nhập ASEANAPOL và mở rộng quan hệ hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với các nước trong khu vực và trên thế giới.Ghi nhận những thành tích, chiến công đó, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng một Huân chương Sao Vàng, chín Huân chương Hồ Chí Minh và hàng nghìn huân chương, huy chương các loại cho các tập thể, cá nhân. Hơn 120 lượt tập thể và gần 100 cá nhân cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.Chỉ riêng trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế, trong cuộc chiến đấu giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương tật hoặc tổn hại sức khỏe.Vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực và những chiến công, thành tích xuất sắc của các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ công nhân viên, người lao động trong lực lượng Cảnh sát nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên của đất nước và vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.Thủ tướng nêu rõ, trong khó khăn, thách thức, hiểm nguy luôn cận kề, để có được những chiến công, thành tích vẻ vang như ngày hôm nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã chịu nhiều mất mát, tổn thất nặng nề.Sự hy sinh, mất mát ấy đã minh chứng cho truyền thống tốt đẹp, bản chất, nhân cách cao cả của người chiến sỹ Cảnh sát nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ," góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung, góp phần quan trọng tạo dựng môi trường ổn định, thuận lợi phục vụ phát triển đất nước, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.Bên cạnh những thành tựu, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém và những khó khăn thách thức mà lực lượng Cảnh sát nhân dân đang phải khắc phục như trong lực lượng vẫn còn có một bộ phận chưa có quyết tâm cao, biện pháp cụ thể để phòng, chống tội phạm hiệu quả. Có nơi, có lúc, tội phạm còn lộng hành, đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân.Đề cập đến tình hình thế giới, khu vực đang thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó dự báo, các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống, những vấn đề toàn cầu, các loại tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng tiếp tục gia tăng, Thủ tướng mong muốn lực lượng Cảnh sát nhân dân phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, thể hiện bản lĩnh, vai trò nòng cốt tham mưu cho Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, không để bị động bất ngờ trọng mọi tình huống, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị của đất nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.Thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích, chuyê n trách trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen” sử dụng vũ khí nóng gây án; tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, ma túy, nhất là trong các ngành , lĩnh vực và địa bàn trọng điểm.Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Đẩy mạnh công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trên các lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ; công tác phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; nâng cao hiệu quả công tác vũ trang chiến đấu, bảo vệ mục tiêu, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tinh thông về nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nội bộ đoàn kết chặt chẽ, bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.