Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tối 17/7, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An Nguyễn Hồng Kỳ cho biết, một xe chở cán bộ và máy móc của Đoàn công tác Tổng Cục đường bộ, Cục Quản lý đường 2 và Sở Giao thông Vận tải Nghệ An khi đi kiểm tra giao thông, thông đường sau bão số 2 đã bị nước lũ cuốn trôi, khiến hai cán bộ tử vong.Vào đầu giờ chiều 17/7, Đoàn công tác của Tổng Cục đường bộ, Cục quản lý đường 2 và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An đã có chuyến đi kiểm tra giao thông, thông đường, nhằm khắc phục thiệt hại một số tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An sau bão số 2. Khi Đoàn công tác đi đến địa phận Km số 228+600 trên địa phận bản Xốp Chảo, thuộc xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An), gặp mưa lớn, đường trơn trượt và một xe trong đoàn đã bị lũ cuốn trôi.Sự việc xảy ra khiến hai cán bộ trên xe tử vong gồm: Anh Phạm Văn Chung, Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Trung Tín và Chuyên viên Thái Huy Hào thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An.Nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn huyện Quế Phong đã phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An tiến hành tìm kiếm, trục vớt chiếc xe bị lũ cuốn.Đến 17 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An đã tiến hành trục vớt chiếc xe cùng thi thể hai cán bộ đã tử vong. Hiện thi thể hai cán bộ tử vong đã được bàn giao cho gia đình mai táng./.