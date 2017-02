Trạm cân tiến hành kiểm tra tải trọng xe. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, lực lượng chức năng tại các trạm cân lưu động, cố định và Thanh tra các Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành kiểm tra 22.230 xe, trong đó có 3.034 xe vi phạm, tước 484 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc Nhà nước 13 tỷ đồng trong tháng Một vừa qua.Nhấn mạnh việc lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, một bộ phận chủ xe, lái xe vẫn cố tình cơi nới kích thước thùng xe, chở hàng quá tải khi lợi dụng dịp nghỉ Tết và sơ hở của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết.“Các xe vi phạm chủ yếu là các xe chở nông, lâm sản, chở đất, đá, vật tư, vật liệu xây dựng cung cấp cho các dự án xây dựng dân dụng, giao thông,” ông Huyện cho hay.Đặc biệt, theo ông Huyện, có nhiều địa phương chỉ tổ chức cân xe trên đường địa phương và Quốc lộ ủy thác, không bố trí trạm cân lưu động hoạt động trên Quốc lộ do các Cục Quản lý đường bộ quản lý; đặc biệt nhiều địa phương có Quốc lộ 1 đi qua đã rút trạm cân lưu động, khiến Quốc lộ 1 bị bỏ ngỏ, chỉ có một số địa phương duy trì hoạt động là Lạng Sơn, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi…“Vẫn xuất hiện các xe có kích thước thùng hàng vượt quá quy định, chở hàng quá tải lưu thông trên Quốc lộ 1 (Bắc-Nam) và trên địa bàn một số địa phương, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường,” người đứng đầu ngành đường bộ khẳng định.Nhằm siết chặt công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, Tổng cục Đường bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra tại các cơ sở đầu nguồn hàng (kho bãi, bến cảng, nhà máy, xí nghiệp…) đồng thời kiểm tra đột xuất những tuyến đường có tình trạng nhiều xe quá tải lưu thông.Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Tổng cục đề nghị sắp xếp, bố trí lại lực lượng Công an đưa các trạm cân lưu động hoạt động trở lại. Trong trường hợp không có lực lượng Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát khác thì lực lượng Thanh tra giao thông chủ động thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ tại trạm cân đồng thời sử dụng cân xách tay để cân xe trên các hệ thống đường bộ thuộc địa bàn của địa phương.“Dựa trên tình hình xe quá tải trên địa bàn, lực lượng chức năng các địa phương duy trì vị trí cũ hoặc lựa chọn vị trí mới trên hệ thống đường bộ thuộc địa bàn để đặt trạm cân lưu động nhằm kiểm soát tải trọng xe có hiệu quả nhất,” ông Huyện nhấn mạnh./.