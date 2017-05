Khoảng gần 6 giờ ngày 3/5, tại km 851+700 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra làm một người tử vong.Nạn nhân tử vong là Mai Thanh Huyền (sinh năm 1986), trú tại tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe container biển kiểm soát 61C-193.14 kéo theo rơmóoc biển kiểm soát 61R-010.86 chở ximăng do tài xế Phan Công Hận (sinh năm 1987), trú tại xã Nhân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Long An điều khiển lưu thông theo hướng tỉnh Bình Phước về Đắk Nông, khi đổ dốc đã mất lái và lật ngang giữa đường.Khi bị lật, xe container trượt dài một đoạn và đâm vào xe máy biển kiểm soát 48B1-163.04 do anh Mai Thanh Huyền điều khiển. Hậu quả, anh Huyền tử vong tại chỗ; tài xế và phụ xe container bị thương nhẹ.Vụ tai nạn khiến đường Hồ Chí Minh ùn tắc trong nhiều giờ. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.