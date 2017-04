Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Khoảng 16 giờ, ngày 28/4, tại km1828, tuyến Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), một xe container đâm vào quán càphê bên đường, sau đó lật ngang trên đường, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe container biển kiểm soát 60C-003.44 (chưa rõ danh tính người điêu khiển) kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 60R-0915, lưu thông theo hướng Long Khánh đi Thành phố Hồ Chí Minh.Khi đang đổ dốc đèo Mẹ Bồng Con, chiếc xe bất ngờ mất lái sau đó lao sang bên phải đâm vào quán càphê bên đường. Chưa dừng lại, xe container tiếp tục đâm vào một gốc cây lớn rồi xoay ngược lại, lật ra giữa đường. Khi xảy ra tai nạn, nhiều người đang ngồi uống càphê trong quán đã may mắn tháo chạy kịp thời.Vụ tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên do xe container lật giữa đường vào giờ cao điểm, khiến tuyến Quốc lộ 1A bị ùn tắc kéo dài nhiều km cả hai chiều; quán càphê bị đâm sập một góc.Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Trạm Kiểm soát giao thông Suối Tre và Công an huyện Thống Nhất đã cử lực lượng đến hiện trường tham gia điều phối giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua khu vực trên đã được giải quyết, các phương tiện lưu thông bình thường trở lại./.