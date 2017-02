Xe cứu hộ giao thông kéo xe giường nằm húc thẳng vào nhà dân

Khoảng 14 giờ chiều 9/2 trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) đoạn qua thôn Tân Lập, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.



Xe cứu hộ giao thông biển số 51E-030.78 do lái xe Ngô Tấn Thanh, sinh năm 1987, trú tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Kiên Giang điều khiển kéo chiếc xe khách giường nằm bị hỏng biển kiểm soát 47V-2364 từ thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về Thành phố Hồ Chí Minh để sửa chữa.



Theo quan sát của người dân trong khu vực, do lái xe cứu hộ không biết rõ đường, chạy với tốc độ rất cao nên khi xe đến đoạn dốc cua tại thôn Tân Lập thì không thể làm chủ tốc độ.



Lúc này, lái xe cứu hộ đã phanh gấp nhưng do tốc độ cao, lại kéo theo xe tải trọng lớn phía sau nên mặc dù đã phanh nhưng xe cứu hộ vẫn tông thẳng vào nhà dân.



Cú tông quá mạnh khiến một xe tải đậu ven đường bị hất tung và lật ngửa; xe cứu hộ và đầu xe khách hư hỏng nặng. Bảng hiệu kinh doanh, cổng sắt, nhà vòm của người dân sập đổ; sắt thép của xưởng cơ khí hư hỏng...



Rất may tại thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này khá vắng vẻ nên không có thiệt hại về người.



Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, đưa các phương tiện cứu hộ đến xử lý và điều tra làm rõ vụ việc./.