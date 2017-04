Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 29/4, trên đường ĐT.741 (đoạn qua ấp An Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), một vu tai nạn xe khách đã xảy ra làm 3 người bị thương.Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách loại 24 chỗ ngồi, mang biển số 93B-00.115 do tài xế Hồ Văn Kim (58 tuổi xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) điều khiển lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ Bình Phước đi Bến xe Miền Đông (Thành phố Hồ Chí Minh).Khi đi đến địa phận trạm dừng chân Hà Mỵ, do trời mưa, đường trơn, tài xế không làm chủ được tốc độ khiến xe bị mất lái đâm trực diện vào dải phân cách.Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe bị thương, một nữ hành khách bị thương nặng được người dân nhanh chóng chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân làn tránh ùn tắc giao thông và làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn./.