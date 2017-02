Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Khoảng 17 giờ ngày 13/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn (thuộc phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), khiến hai bé gái tử vong và hai người bị thương nặng.Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 51B-176.41 lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn theo hướng từ thị xã Bến Cát về thị xã Dĩ An.Khi đến ngã tư giao giữa đường Mỹ Phước-Tân Vạn với đường Thanh Niên (khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình), xe khách tông vào đuôi xe ôtô 4 chỗ đang dừng đèn đỏ.Sau đó, xe khách này tiếp tục lao về phía trước, lùa ít nhất 4 xe máy dưới gầm, kéo lê hàng chục mét vào khu dân cư, tông sập cột đèn đường rồi mới dừng lại.Công an thị xã Dĩ An cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn liên hoàn được xác định là do lái xe khách chạy quá tốc độ.Theo Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an thị xã Dĩ An, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe khách biển kiểm soát 51B-176.41 chạy quá tốc độ, khi xảy ra va chạm đã không làm chủ được tình huống nên gây ra tai nạn liên hoàn.Hiện, lái xe vẫn chưa ra trình báo về vụ việc trên với cơ quan Công an.Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ là em Nguyễn Thị Kim Lan (9 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Nga (20 tháng tuổi).Hai người bị thương nặng là Lê Thị Kim Trung (sinh năm 1987) bị choáng đa chấn thương, vỡ lách; Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1987) bị nứt sọ, máu tụ ngoài màng cứng.Hai người bị thương nặng đã được đưa tới Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 14/2.Theo các bác sỹ của bệnh viện, tình trạng của hai nạn nhân đã tạm ổn định và có những dấu hiệu cải thiện dần, trong hai người không có ai mang thai.Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo, các ban, ngành của thị xã Dĩ An đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi người bị thương nặng là 2 triệu đồng/người. Ủy ban nhân dân phường Tân Bình cũng thực hiện kế hoạch giúp đỡ thân nhân gia đình gặp nạn./.