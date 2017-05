Cảnh ngập lụt tại Rigaud, tỉnh Quebec. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn biến phức tạp tại Canada, nhất là tại tỉnh Quebec, nơi vừa có thêm hàng trăm ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước và có ít nhất hai người bị nước cuốn trôi.Một người đàn ông và cháu bé 2 tuổi đã bị mất tích ở khu vực miền Đông Quebec ngày 7/5 khi xe ôtô chở họ bị nước trên đường cuốn trôi ra sông Sainte-Anne.Mẹ cháu bé cũng ngồi trên xe nhưng thoát được ra ngoài và bơi vào bờ. Công tác tìm kiếm nạn nhân đang được tiến hành. Trước đó, cũng đã có hai người bị mất tích ở tỉnh British Columbia.Tại khu vực Gatineau ở phía Tây tỉnh Quebec, mưa lũ buộc 380 người phải sơ tán, nhiều công chức liên bang không thể đến chỗ làm vì các công sở bị ngập. Do đặc thù văn hóa và lịch sử, Canada đặt một nửa công sở liên bang ở thủ đô Ottawa và nửa còn lại ở vùng Gatineau. Hai bên nối liền với nhau bằng một cây cầu bắc qua sông Ottawa.Theo các số liệu cập nhật, mưa lớn và tuyết tan trên toàn tỉnh Quebec đã nhấn chìm 2.426 hộ dân, buộc 1.520 người ở 146 khu vực dân cư phải sơ tán. Hầu hết các hộ gia đình nằm dọc theo các bờ sông đã phải rời khỏi nhà đến nơi nơi an toàn.Bộ trưởng Môi trường Quebec David Heurtel cho biết cơ quan chức năng đã phải sử dụng các đập và hồ chứa trong lưu vực sông Ottawa để làm chậm lưu lượng nước hơn 2.500 m3/giây. Bộ trưởng An ninh Công cộng Quebec Martin Coiteux cảnh báo lượng nước có thể sẽ tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10/5.Chính quyền tỉnh Quebec tuyên bố sẽ ủng hộ Hội Chữ thập Đỏ 500.000 đôla Canada (CAD) hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng. Số tiền này sẽ được dùng để chi trả cho các nhu cầu cấp thiết như lương thực, quần áo, khu lều tạm và hỗ trợ một phần cho người dân trở về nhà sau lũ. Kể từ khi xuất hiện mưa lũ, Hội Chữ thập Đỏ đã thành lập 12 trung tâm tạm trú ở chín vùng thuộc tỉnh Quebec, cung cấp chỗ ở tạm thời cho hơn 1.400 người.Trong cuộc họp báo ở thủ đô Ottawa và phiên chất vấn tại Quốc hội ngày 8/5, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan cho biết quân đội đã tăng cường thêm binh sỹ tới các vùng bị ảnh hưởng ở tỉnh Quebec với con số dự kiến lên tới 1.650 người vào cuối ngày 8/5, bên cạnh các trang thiết bị cứu hộ cần thiết khác như tàu thuyền, máy bay trực thăng và xe lội nước.Nhiều người dân cũng không quản ngại khó khăn, nguy hiểm sẵn sàng giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng như giúp chuyên chở người và đồ đạc đến nơi an toàn, dựng các tường bao ngăn nước bằng bao tải cát... Hơn 250.000 bao tải cát đã được các nhóm ứng phó khẩn cấp đưa đến các điểm cần thiết.Trước đó, chiều 7/5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đến một số vùng ngập nước ở Montreal. Hiện đã có 3 khu vực ở Quebec là Montreal, Laval và Rigaud phải ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lũ.Trong khi đó, một số vùng ở phía Đông tỉnh Ontario cũng chịu ảnh hưởng nặng của lũ lụt. Tại tỉnh New Brunswick, một số điểm ghi nhận lượng mưa kỷ lục lên tới 150mm, khiến nước trên sông St. John tràn bờ và nhiều tuyến đường phải đóng cửa./.