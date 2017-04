Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km 1791+400 tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) giữa xe tải, xe môtô và xe container khiến hai người tử vong tại chỗ.Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 21/4, xe tải 81L-2130, do Phạm Trí Tuệ (21 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) điều khiển, lưu thông hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận. Khi đến Km 1791+400 tuyến Quốc lộ 1A, xe tải đã tông thẳng vào xe môtô (chưa rõ biển số) do anh Võ Vũ Luân (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) chở chị Lý Thị Nghĩa (21 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) đang lưu thông theo chiều ngược lại.Chiếc xe tải đâm trực diện và cuốn xe môtô cùng hai nạn nhân vào gầm. Chưa dừng lại, xe tải 81L-2130 tiếp tục đâm vào hông một xe container đang đậu tại khu vực trạm xăng gần đó. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.Vụ tai nạn khiến anh Võ Vũ Luân và chị Lý Thị Nghĩa tử vong tại chỗ; chiếc xe môtô hư hỏng hoàn toàn, xe tải bẹp dúm phần đầu.Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.