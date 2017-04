Ảnh minh họa. (nguồn: TTXVN)

Theo một nghiên cứu do tờ Nature và Tạp chí Y khoa New England đăng tải trực tuyến ngày 26/4, các nhà khoa học đã đạt được bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư phổi bằng phương pháp xét nghiệm máu nhằm phát hiện những biến đổi gien trong khối u vào thời điểm chúng phát triển từ giai đoạn sớm nhất.Phương pháp xét nghiệm này gọi là sinh thiết lỏng, đang trong giai đoạn thử nghiệm, theo đó, xét nghiệm máu chứ không dùng mẫu mô để phân tích bệnh ung thư.Đây là lần đầu tiên, xét nghiệm kiểu này được áp dụng để theo dõi sự tiến triển của khối u phổi trong giai đoạn đầu khi mà vẫn còn nhiều cơ hội để chữa trị.Ngoài ra, phương pháp này còn giúp các nhà khoa học có thể phát hiện sự xuất hiện trở lại của khối u sớm hơn 1 năm so với phương pháp chiếu chụp cắt lớp, mở ra cơ hội thử cách điều trị mới sớm hơn.Khoảng 30% số trường hợp ung thư phổi tại Mỹ được phát hiện khi ở giai đoạn đầu, và tỷ lệ này còn thấp hơn ở những nước khác.Những trường hợp ung thư phổi giai đoạn đầu thường được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật và sau đó là hóa trị liệu.Tuy nhiên, phương pháp này chỉ cứu được ít bệnh nhân.Trong khi đó, sinh thiết lỏng sẽ giúp các nhà khoa học biết bệnh nhân nào sẽ hợp hoặc không hợp với liệu pháp hóa trị, đồng thời đưa ra cảnh báo sớm để bác sỹ có thể thử cách điều trị khác cho bệnh nhân trong trường hợp hóa trị liệu không có tác dụng.Theo Tiến sỹ David Gandara, chuyên gia về phổi của Đại học California, phương pháp xét nghiệm này có thể giúp nhiều người thoát khỏi những điều trị không cần thiết.Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích các khối u của khoảng 100 bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ, một dạng ung thư phổi thường gặp.Họ đã phát hiện sự biến đổi lớn về số lượng các lỗi gien và có thể tìm ra cách thức đột biến gien của khối u theo thời gian, thậm chí trong các trường hợp ung thư giai đoạn đầu.Những bệnh nhân gặp nhiều vấn đề về gien hoặc nhiễm sắc thể có nguy cơ cao gấp 4 lần tái phát ung thư trở lại hoặc tử vong vì bệnh này trong vòng 2 năm.Các nhà khoa học cũng theo dõi 14 bệnh nhân bị ung thư tái phát sau phẫu thuật và so sánh với 10 bệnh nhân ung thư không tái phát trở lại.Xét nghiệm máu sau phẫu thuật xác định tới hơn 90% trong số này có xu hướng tái phát trở lại, sớm hơn tới 1 năm so với các xét nghiệm bằng hình ảnh.Kết quả nghiên cứu cho thấy xét nghiệm sinh thiết lỏng giúp lựa chọn và điều chỉnh cách điều trị hiện là biện pháp khả thi, ít nhất trên quan điểm khoa học./.