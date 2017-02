Xử lý kỷ luật trong vụ học sinh bị bỏng ở trường Phan Đình Phùng



Ngày 7/2, ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết về vụ việc gây nổ ở phòng thực hành trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng khiến 3 học sinh bị bỏng, trong đó có một học sinh bỏng nặng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã nắm được tình hình và yêu cầu xử lý kỷ luật những người liên quan.



Theo báo cáo của trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, ngày 5/1, vào cuối giờ thực hành Hóa tại phòng thực hành Hóa​-Sinh, sau khi thực hành xong, học sinh tiến hành dọn dẹp. Khi đó, 2 học sinh nam nghịch đốt mẩu giấy phenolphtalein cho vào 1 chiếc cốc khô, bên trong không đựng gì.



Học sinh Nguyễn Đăng Vũ đang cầm lọ đựng cồn (mặc dù cán bộ thực hành đã cất ra chỗ khác), bên trong còn khoảng 50ml và sơ ý bắt lửa cháy vào chai nhựa, làm nổ chai.



Ba học sinh đứng gần gồm các em Nguyễn Đăng Vũ, Lê Nguyên Thế, Đinh Diệp Anh lớp 12A2 đã bị bỏng.



Nhà trường và cán bộ y tế sơ cứu, đưa 3 học sinh trên vào cấp cứu ở Khoa bỏng Bệnh viện Xanh Pôn. Hai học sinh Nguyễn Đăng Vũ, Lê Nguyên Thế đã bình phục và đi học bình thường, còn em Đinh Diệp Anh đến ngày 9/1 ra viện và điều trị tại nhà.



Tuy vậy, do vết bỏng nặng, trước Tết nguyên Đán, Diệp Anh có đến trường một buổi tham gia hoạt động ngoại khóa và từ sau Tết mới đi học trở lại. Trong thời gian này, em vẫn tiếp tục nghỉ một vài buổi để khám và điều trị vết thương.



Trên diễn đàn của trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Diệp Anh chia sẻ, em bị bỏng từ mặt đến bụng cấp độ 3, rất đau đớn. Tay phải của em bị co gân không viết được và có thể từ bỏ ước mơ thi đại học.



Điều Diệp Anh trăn trở là nhà trường chưa có hình thức xử lý kỷ luật người đã gây tai nạn cho em mặc dù sự việc xảy ra đã lâu.



Chiều 7/2, trao đổi với phóng viên, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng Nguyễn Thị Bích Loan cho biết hôm xảy ra vụ việc, giáo viên bộ môn không có mặt ở đó mà chỉ có cán bộ thực hành và thời điểm xảy ra nổ, cán bộ thực hành cũng đi ra ngoài.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã họp xử lý vụ việc với sự có mặt của học sinh, phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. Nhà trường cũng nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm.



Hiệu trưởng nhà trường, giáo viên dạy Hóa, cán bộ thí nghiệm, gia đình học sinh Nguyễn Đăng Vũ đã đến thăm hỏi và xin lỗi gia đình học sinh Đinh Diệp Anh.



Cô Nguyễn Thị Bích Loan cũng cho biết, sau khi Diệp Anh đi học trở lại, nhà trường sẽ sắp xếp giáo viên bộ môn dạy kèm đảm bảo cho em không mất kiến thức và dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới nếu em có nhu cầu. Trong thời gian Diệp Anh nghỉ học, lớp đã cử các bạn chép bài hộ em.



Tuy vậy, giải thích về việc chưa xử lý những người liên quan đến vụ việc, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng cho rằng, do trước đó Diệp Anh nghỉ học nên khi đi học trở lại, nhà trường sẽ thu thập thông tin để xử lý kỷ luật những người liên quan. Trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật và quan điểm sẽ xử lý đúng người, đúng việc./.