Tuyến buýt nhanh số 01 Kim Mã-Yên Nghĩa được đưa vào vận hành và khai thác. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Liên quan đến việc xe ôtô biển xanh cố tình chạy vào làn đường dành riêng cho xe buýt nha BRT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin lái xe, có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật.Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, một tài khoản Facebook đã đăng thông tin một video xe ôtô biển xanh mang Biển kiểm soát 29A-016.46 chạy với tốc độ cao trên làn đường ưu tiên dành cho xe buýt nhanh BRT Kim Mã-Yên Nghĩa.Về vấn đề này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin lái xe, có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật để ngăn chặn những trường hợp tương tự.Trước đó, vào đêm 20/1, dải phân cách cứng bảo vệ làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT đã được ngành giao thông vận tải Hà Nội lắp đặt tại nhà chờ trên khu vực Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Tuân, Giảng Võ.Trên trục đường Giảng Võ, Lãng Hạ hay tại các ngã tư, xe buýt nhanh BRT đã có thể lưu thông dễ dàng và tốc độ cao hơn do không bị các phương tiện lấn làn như trước đây.Sau một thời gian đưa vào khai thác, ông Nguyễn Thủy, Giám đốc Xí nghiệp buýt nhanh BRT cho biết, việc lắp dải phân cách là một trong những phương án bổ trợ rất cần thiết, giúp bảo vệ làn đường riêng cho xe buýt nhanh BRT đồng thời tạo điều kiện cho việc điều tiết, phân làn giao thông thuận lợi hơn.“Tình hình giao thông trên các tuyến ổn định, xe vận hành an toàn, xuất bến đúng giờ,” ông Thủy đánh giá./.